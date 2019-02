Groot-Ammerse student Jan van der Horst over QBuzz: 'Maat is vol, tijd voor actie'

MOLENLANDEN • "De maat is vol, ons geduld is op, het is tijd voor actie", zei de insprekende Jan van der Horst uit Groot-Ammers dinsdagavond namens 'een grote groep ontevreden, wanhopige en gefrustreerde' reizigers in en tegen gemeenteraad van Molenlanden. Hij doelde op het in zijn ogen ondermaats presteren van QBuzz.

"Veel vertragingen, lange wachttijden en bussen die niet komen opdagen. Een grote groep mensen is er met QBuzz op achteruit gegaan. QBuzz schiet zwaar tekort en vooral jongeren zijn hiervan de dupe", aldus Van der Horst, die onder meer benoemde dat er vanuit Groot-Ammers geen directe verbinding met Utrecht en Rotterdam meer is en dat de dienstregeling in het weekend 'ronduit vreselijk' is. "Bellen met QBuzz heeft geen zin, je klacht wordt toch niet verwerkt."

"Tijd voor actie, heb je iets in gedachten?", vroeg Wilma de Moel (DoeMee!) aan de student uit Groot-Ammers. Jan van der Horst: "Sla met Gorinchem de handen ineen en ga samen naar de provincie."