Hugh Jackman speelt de charismatische politicus Gary Hart in The Front Runner van regisseur Jason Reitman (Up in the Air, Juno).

De film volgt de opkomst en ondergang van deze senator, die de harten van jonge kiezers veroverde en de favoriet werd om bij de presidentsverkiezingen van 1988 de kandidaat te worden voor de Democraten. Zijn campagne raakte echter in het slop toen zijn buitenechtelijke relatie met Donna Rice bekend werd.

Roddeljournalistiek en politieke journalistiek kwamen elkaar voor het eerst tegen, en Hart moest zich uiteindelijk terugtrekken. Deze gebeurtenissen zouden een grote en blijvende invloed hebben op de Amerikaanse politiek. Vera Farmiga (The Departed, Up in the Air), J.K. Simmons (Whiplash, Juno) en Alfred Molina (Chocolat, Frida) zijn ook in de film te zien.

THE FRONT RUNNER draait vanaf 7 maart in de bioscoop.

Om kaarten te winnen kunt u tot 1 maart bellen met 0909-5010581 (0,45 pg + gebruikelijke belkosten) en toets 8.