GlasDraad BV wil glasvezel liefst samen met Glasvezel Molenwaard realiseren

MOLENLANDEN • GlasDraad BV, de partij die eerder al de interesse uitsprak om in het buitengebied van de gemeente Molenwaard glasvezel aan te leggen, wil in september beginnen met de vraagbundeling en begin 2020 starten met de aanleg.

Maar dat wil het bedrijf wel het liefst in samenwerking met de lokale stakeholders zoals Stichting Glasvezel Molenwaard. Dat stelt Pieter van Grunsven, directeur van GlasDraad BV. "Ik zou graag met hen het gesprek willen aangaan, maar misschien is het verstandiger om nu het stof te laten neerdalen. De stichting is van plan eerst een andere route te volgen. We wachten dat even af."

Vandaar ook dat Van Grunsven bewust september noemt als mogelijke start van de vraagbundeling. "We zouden wel eerder kunnen, maar het liefst gaan we in harmonie samen met de gemeente en de lokale partij aan de slag. Als de vraagbundeling vanaf september goed loopt, hopen we begin 2020 van start te gaan met de aanleg."