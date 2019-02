Lokale opzet fractieoverleg DoeMee zorgt voor volle zaal in Giessenburg

GIESSENBURG • Blij verrast was DoeMee Molenlanden maandagavond toen maandagavond ruim 25 bezoekers naar de open fractievergadering in de Zoete Hoeffe in Giessenburg kwamen.

Leden en niet leden van DoeMee konden aan de fractietafel aanschuiven en ook weer naar huis gaan als het hen paste. Dit leidde tot een ontspannen sfeer tijdens het overleg en frisse ideeën. Want één ding is zeker. Een grotere belangstelling en een actieve bijdrage aan de agenda voor de raadsvergadering vergroot de betrokkenheid van de inwoners. Voor meer info: www.doemeemolenlanden.nl.