Hogeheerenlanden overhandigt petitie aan gemeente Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • De actiegroep Hogeheerenlanden heeft vorige week burgemeester Jan Pieter Lokker van Vijfheerenlanden een petitie met 600 handtekeningen overhandigd.

"Het begon eigenlijk als een ludieke actie. Er gebeurde de laatste tijd maar heel weinig tijdens Oud en Nieuw", keek initiatiefnemer Sjaak Versluis terug op het begin van de actie. Met een aantal anderen voorzag hij tijdens de jaarwisseling de komborden van de nieuwe gemeente van een nieuwe naam: 'Hogeheerenlanden, provincie Zuid-Holland'. "Met tie-rips, want we wilden natuurlijk geen schade veroorzaken."

Versluis benadrukte dat het optreden ook een serieuze ondertoon had. De actie was onder meer gericht tegen het wegvallen van de band met de Alblasserwaard, de overgang naar provincie Utrecht en het feit dat Zederik met maar weinig wethouders in het nieuwe college was vertegenwoordigd. En dat was allemaal bekokstoofd door 'Hoge heren', zonder de inwoners daarbij te betrekken. "Dat gevoel leefde breed onder de bevolking. Er werd massaal getekend, mensen kwamen met enorme dossiers op de proppen, een enkeling had zelfs gecorrespondeerd met de koning."

Zorgen

De actiegroep legt zich neer bij de overgang naar Utrecht: "We doen het er mee, maar we hebben wel de nodige zorgen. Wat betekent dit voor de inwoners"? Vandaar dat de actiegroep punten noteerde die 'leven' bij de bevolking. Vorige week werden die doorgegeven aan de 'hoge heren'. Met hoog op het verlanglijstje het instellen van dorps- en wijkraden, geen woningbouw in kwetsbare gebieden, handhaving van het landelijk gebied en behoud van de banden met de Alblasserwaard. Met natuurlijk ook aandacht voor het sluipverkeer en het invoeren van referenda bij onderwerpen als de koopzondag en de keuze van woningbouwlocaties.

Ermee aan de slag

"Dit sluit prachtig aan op het coalitieakkoord. We gaan ermee aan de slag. Het is trouwens toch onze bedoeling om inwoners bij het beleid te betrekken", beloofde burgemeester Lokker. Hij benadrukte dat de provincie Utrecht zeker niet van plan is om de Vijfheerenlanden vol te bouwen. "Nee, maar Hoef en Haag stond er ook binnen de kortste keren", reageerde Versluis. "Zulke processen gaan sluipend. Nu klinkt dat allemaal heel logisch, maar je weet niet wat er gebeurt als we een poosje verder zijn." Waarop Lokker – wijzend op het meegekomen kleindochtertje van Versluis – vaststelde dat er toch ook woningen moeten zijn voor de volgende generatie. De actiegroep: "Zeker, maar die moet wel kunnen wonen in een mooi, landelijk gebied."

College en actiegroep gingen vervolgens opnieuw met elkaar om de tafel. Lokker: "We nemen jullie punten heel serieus."