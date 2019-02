Actiegroep Meerkerk verkozen tot Millenniumdoel van het Jaar

MEERKERK • Op zaterdag 16 februari organiseerde Team 2015 Leerdam in Stadspodium GO de verkiezing van het Millenniumdoel van de Vijfheerenlanden van 2019. Myrne de Leeuw en Carine Weeda van Actiegroep Meerkerk/project World Servants gingen ervandoor met de hoofdprijs van 500 euro.

In de zomer van 2019 gaan zij, met in totaal een groep van zeven jongeren uit Meerkerk en Leerdam, naar Ecuador om te bouwen aan 'verandering'. Ze gaan de lokale mensen in Chocodamas helpen door het bouwen van een cacaocentrum. Dit gaan zij doen samen met de boerenfamilies uit het dorp.

De tweede plaats (250 euro) ging naar de puzzelmarkt Leerdam en de derde plaats naar Kringloop Vijfheerenlanden (100 euro).

Naast de pitches van de goede doelen was er deze interessante en leerzame avond ook een presentatie van Ton Versteeg van Reinigingsdienst Waardlanden, was er een global goal quiz en een korte film.