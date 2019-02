Rommelmarkten gedupeerd door nieuwe regel Waardlanden

ALBLASSERWAARD/VIJFHEERENLANDEN • De organisatoren van rommelmarkten in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden zitten met de handen in het haar. Reinigingsdienst Waardlanden komt vanaf 1 januari dit jaar namelijk niet meer met een kraakwagen om na afloop van rommelmarkten de overgebleven spullen op te halen.

De reden waarom Waardlanden geen kraakwagen meer stuurt, heeft te maken met het beleid van Waardlanden om afval te scheiden en zoveel mogelijk her te gebruiken. In de kraakwagen verdwijnen allerlei spullen ongesorteerd. Afval scheiden is dan niet meer mogelijk.

De kraakwagens van Waardlanden werden in het verleden altijd gratis ter beschikking gesteld. Maar door de koerswijziging kondigt Waardlanden aan dat het ook niet mogelijk is om tegen betaling een kraakwagen van Waardlanden te huren.

Het blijft wel mogelijk om het overgebleven afval van een fancy fair of rommelmarkt kosteloos gescheiden aan te leveren bij één van de vier afvalbrengstations van Waardlanden, schrijft directeur Ton Versteeg van Waardlanden in een brief aan de organisatoren van rommelmarkten in de regio.

Vreemd

Marcel van Leeuwen van de Hervormde kerk van Meerkerk is betrokken bij de jaarlijkse rommelmarkt in zijn dorp en heeft grote moeite met de brief. Hij vindt het vreemd dat Waardlanden ineens het gescheiden inzamelen van afval aanvoert, terwijl dat al jaren gebeurt.

"Wij krijgen het daarnaast niet voor elkaar om zaterdagmiddag voor vier uur al ons afval gescheiden aan te leveren bij Waardlanden. Daar hebben we dertig tot veertig auto's met aanhangers voor nodig", heeft hij uitgerekend. Een bedrijf inhuren om dit te doen, kost al snel 2000 euro.

Groot probleem

De rommelmarkt van Meerkerk heeft contact gezocht met Ameide en Lexmond en heeft een gesprek aangevraagd met de gemeente Vijfheerenlanden. "Het is voor ons echt een groot probleem. Wij krijgen het op deze manier niet voor elkaar om de rommelmarkt op een goede manier te houden. De gemeente is verantwoordelijk voor de afvalinzameling, dus we willen graag dat zij meehelpen om een oplossing te vinden."

Ook in Molenlanden speelt het probleem. De VVD-fractie van Molenlanden heeft vragen gesteld aan het gemeentebestuur en wil graag dat het college van Molenlanden bemiddelt om tot een oplossing te komen voor de rommelmarkten. "Het organiseren van de jaarlijkse rommelmarkt is niet alleen van belang voor de sociale cohesie maar zorgt uiteraard ook voor de broodnodige financiële armslag voor de scholen, kerken en verenigingen", redeneert Bert Snoek van VVD Molenlanden.

Compromis

Waardlanden heeft de de signalen vanuit de politiek en de rommelmarktcomité's ontvangen en werkt samen met de gemeenten aan een compromis. Het bedrijf wil containers voor gescheiden afval plaatsen bij rommelmarkten en die na afloop ophalen. De kosten van het transport zijn dan voor de rommelmarkten en de kosten van de verwerking neemt Waardlanden voor haar rekening.

"Er zijn rommelmarkten die 40.000 euro binnen halen. Die zouden dan pijn in hun buik krijgen van 1000 euro voor het afvoeren van afval?", redeneert Ton Versteeg van Waardlanden. "Als ze hiervoor geen kosten willen maken, kunnen ze het afval gesorteerd aanleveren, dan is het helemaal gratis."

Het compromisvoorstel ligt momenteel ter goedkeuring bij de vier gemeenten die gebruik maken van Waardlanden. Waarschijnlijk nog deze week wordt er een klap op gegeven en ontvangen de rommelmarktcomité's van de gemeente een brief met meer informatie.