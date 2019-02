Regio onderzoekt plaatsing tiny houses

ALBLASSERWAARD • De mensen van Tiny House Drechtsteden zijn opgetogen; de gemeenten Papendrecht en Molenlanden willen onderzoek doen naar mogelijkheden voor de plaatsing van tiny houses.

Linda den Besten van Tiny House Drechtsteden: "De leden van de commissie ruimte in Papendrecht waren onlangs grotendeels positief. Ze staan er open voor en zijn bereid de mogelijkheden te onderzoeken. Een terechte zorg is dat Papendrecht al behoorlijk is volgebouwd."

Agrarisch gebied

"We hebben ook contact met de gemeente Molenlanden. In agrarisch gebied is het waarschijnlijk makkelijker om een locatie te vinden. We hopen dat agrariërs of particulieren die ruimte hebben zich bij ons willen melden. Het merendeel van onze achterban wil overigens graag in de Drechtsteden blijven. We kunnen in verstedelijkt gebied onze bijdrage leveren aan het vergroenen van de omgeving. Mensen die voor een tiny house kiezen, willen zoveel mogelijk een balans vinden tussen groen en wonen."

Misverstanden

Den Besten merkt dat haar organisatie nog vaak veel moet uitleggen over het concept voor tiny houses. "De woonvorm wordt soms vergeleken met vakantiewoningen of woonwagens. Er is bij sommige mensen angst voor verrommeling. Dit zijn misverstanden die wij uit de weg kunnen ruimen. Er komen vervolggesprekken, ook over locaties die we zelf op het oog hebben. Welke locaties dat zijn wil ik nog niet zeggen."

Tiny House Drechtsteden kreeg al meer dan vijftig aanvragen van mensen die geïnteresseerd zijn in 'klein wonen'. Twaalf van die aanvragen komen uit Papendrecht. "We hopen dat particulieren of agrariërs met grond in de Drechtsteden zich bij ons melden. Dit kan altijd via: tinyhousedrechtsteden@gmail.com."

Behoefte

De gemeente Molenlanden heeft het creëren van mogelijkheden voor tiny houses opgenomen in het coalitieakkoord. Raadslid Bas de Groot (SGP): "We verwachten dat het onderwerp in het samenlevingsprogramma terug zal komen. Dit betekent dat raad en college gaan bekijken welke behoefte er is en hoe we het verder kunnen invullen. Aannemers krijgen voorlopig onvoldoende gebouwd, dus je moet op zoek naar alternatieven. We weten zeker dat er behoefte is aan tiny houses."

Het raadslid verwacht dat sommige starters op de woningmarkt of mensen van wie de kinderen zijn uitgevlogen interesse kunnen hebben. "Twee mensen uit Molenlanden hebben al aangegeven dat het hen aanspreekt."

Bij agrariërs

Ook De Groot wil nog geen locaties noemen, maar heeft er wel enkele op het oog. Hij verwacht dat er ook agrariërs zijn die grond willen verhuren aan tiny-housebewoners. "Je kunt deze woningen tijdelijk plaatsen. Als je bestemmingsplan-technisch een minicamping mag hebben, zou je ook voor tiny houses kunnen kiezen. Met een klein stukje natuurontwikkeling eromheen. Een tiny house is zoveel mogelijk zelfvoorzienend, het is een manier van leven. Het zijn vaak vooruitstrevende mensen die er belangstelling voor hebben."

Neveninkomsten

In welk stadium bevinden zich de plannen in Molenlanden? "Het proces moet nog beginnen. Het mooist zou het zijn als een initiatiefnemer met grond zegt: 'Ik wil er een aantal neerzetten.' Voor ondernemers in de agrarische sector zou het voor goede neveninkomsten zorgen. Geef ze een kans."

"We kunnen een vergunning voor tien jaar geven, dan kun je redelijk snel van start, zonder het bestemmingsplan aan te passen. We willen wel zien wat iemand gaat plaatsen; het moet aan kwaliteitseisen voldoen."

Minder hypotheek

Tiny houses zijn verplaatsbare woningen met maximaal 50 vierkante meter woonoppervlakte. De meeste tiny houses zijn duurzaam gebouwd omdat bewoners een kleinere ecologische voetafdruk willen achterlaten. Ook het verminderen van de hypotheeklast om meer geld over te houden voor andere zaken is een belangrijke motivatie.