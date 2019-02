Goed bezochte inloopavond over project Huize Graveland in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • De inloopavond voor het project Huize Graveland, in het voormalige gemeentehuis van Graafstroom in Bleskensgraaf, werd woensdagavond goed bezocht.

'De informatie werd zeer positief ontvangen door alle aanwezigen', melden de initiatiefnemers. 'Mensen vinden de opzet, de combinatie van huidige gebruikers en een woon-zorghuis, een goed initiatief; daarnaast werden de sfeerimpressies enthousiast ontvangen.

Voor wat betreft de uitstraling heeft architect Jaap Brand, zelf inwoner van Bleskensgraaf, als visie: "Het is belangrijk dat het pand een warme en toegankelijke uitstraling krijgt. Wie langsrijdt moet daarnaast ook het historische karakter van het pand ervaren. Als laatste moet het pand op het gebied van veiligheid en toegankelijkheid voldoen aan alle moderne eisen."

Graveland

Vragen waren er ook, zoals: 'Waar komt de naam vandaan? In Molenaarsgraaf is er een straatnaam Graveland.' Graveland refereert aan het kanaal Graafstroom dat langs het pand en door de gemeente stroomt. De toenmalige gemeente Graafstroom huisde in het pand waar nu het restaurant zit en later (ook) in het nieuwe gedeelte.

Als naam gaat Graveland helemaal terug tot 1255 toen de naam voor het eerst werd gebruikt voor het dorp. Het werd genoemd naar de waternaam Grave of Graafstroom, een door mensen gegraven waterloop. In de 13e eeuw verwierf Willem Blassekyn (letterlijk: 'de kleine blaaskaak') rechten en bezittingen in een deel van het gebied, waarna het dorp zijn huidige naam kreeg: Bleskensgraaf. 'Met de naam brengen we bewust een eerbetoon aan de rijke geschiedenis van het gebied', stellen de initiatiefnemers.

Website

Op dit moment wordt de laatste hand aan de website gelegd, die vrijdag 15 februari live gaat (www.huize-graveland.nl). 'Daarop zijn impressies te vinden van het plan en een korte toelichting. Mensen kunnen zich aanmelden voor de nieuwsupdate om zo op de hoogte te blijven.'