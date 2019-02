Keet 'De Tuchtige Pink' in Streefkerk de beste keet van Nederland

STREEFKERK • De keet 'De Tuchtige Pink' in Streefkerk is onlangs uitgeroepen tot 'De beste keet van Nederland'. De prijs: een optreden van de bekende plattelandsrockband Mooi Wark in de keet.

De wedstrijd 'De beste keet van Nederland' is een initiatief van de site Plattelandsjongeren.nl. Keten worden beoordeeld op onderwerpen als huisregels, alcoholbeleid, betrokkenheid van ouders, brandveiligheid en de uitstraling.

Patrick, Ilone, Robbert, Gwendolyn, Geert, Denise, Marten, Ardjan, Alexander, Aart-Jan, Marianne, Matthijs, Roelof, Dianne, Evert en LisanneI, de vaste gasten van 'De Tuchtige Pink', zijn trots op het behalen van de titel. "Het was de eerste keer dat we meededen en dan is het een extra prestatie om meteen de eerste plek te pakken."

Doel

"In mei 2018 hebben we onze oude keet verkocht en een grotere keet gekocht. Ons doel was toen om de beste keet van Nederland te worden", licht Gwendolyn toe. "Deze verkiezing hadden we op Facebook voorbij zien komen. Na lang klussen was hij in december klaar voor de wedstrijd. We wilden deze titel binnenhalen, maar als het dan ook echt lukt, is het wel heel erg leuk en word je zeker beloond voor al het werk."

De jury heeft dit jaar een uitzondering gemaakt: er zijn twee winnaars omdat er twee keten waren met hetzelfde aantal punten. De andere keet is 'Keet de Kelder' uit Musselkanaal. "Bij onze keet waren de beoordeelde onderwerpen goed op orde, zoals de aanwezigheid van een EHBO koffer, een brandblusser, bedrijfshulpverleners, een mooie uitstraling én een gezellige groep."

Mooi Wark

Met deze titel wint 'De Tuchtige Pink' een optreden van de band Mooi Wark in de keet. "Hoe gaaf is dat? Dat is toch wel de droom van iedere keet. We hebben er ontzettend veel zin in."