Stichting Glasvezel Molenwaard wil ultieme poging doen om glasvezel toch aan te leggen

BLESKENSGRAAF • Met een ultieme poging wil Stichting Glasvezel Molenwaard op zo kort mogelijke termijn duizend nieuwe abonnementen binnenhalen. Daarmee zou de aanleg van glasvezel in de voormalige gemeente Molenwaard toch door kunnen gaan.

Dat bleek donderdag tijdens een informatieavond van ondernemersvereniging De Graafstroom, vier jaar geleden één van de stuwende krachten achter Glasvezel Molenwaard. De ondernemers kregen in De Spil te Bleskensgraaf uitleg over de stand van zaken en de vraag: hoe nu verder.

Stichting Glasvezel Molenwaard had 3000 abonnementen nodig om de aanleg te kunnen financieren. Op 1 april 2018 bleken het er ruim 2500 te zijn. Te weinig om door te gaan, teveel om te stoppen, constateerde de stichting toen. De gemeente Molenwaard bleek bereid om een lening van circa 10 miljoen euro tegen deels nul procent rente aan te bieden. Daarmee zou de aanleg wel door kunnen gaan.

Risico

Maar zo'n constructie is alleen mogelijk bij marktfalen: er is geen commerciële partij die zo'n project aan zou pakken. De conclusie dat er toch geen sprake is van marktfalen trok het gemeentebestuur de afgelopen weken. De conclusie was dat het risico op juridische procedures te groot was.

"De markt is het afgelopen jaar sterk veranderd en er zijn nu marktpartijen die zonder gemeentelijke steun zeggen aan de slag te willen gaan. Als we groen licht hadden gegeven en Stichting Glasvezel Molenwaard was gaan graven, dan had zich een marktpartij kunnen melden", lichtte wethouder Johan Quik toe. "We hadden deze partij schadeloos moeten stellen en al het werk van de stichting was voor niets geweest. Het had op een financieel debacle uitgelopen. Zo zit de telecomwetgeving nu eenmaal in elkaar."

Uitgehuild

Terugblikken op die keuze werd donderdagavond maar amper gedaan. Zoals Edwin van der Ham, voorzitter van Glasvezel Molenwaard het uitdrukte: "We hebben toen we dit hoorden een kwartiertje uitgehuild en zijn vervolgens gaan kijken hoe we verder moesten."

De handdoek in de ring gooien, dat was de eerste optie die overboord ging. "De tweede was om alleen de niet-witte gebieden (de makkelijkste gedeelten, zoals de bebouwde kom, red.) te gaan doen. Die businesscase zouden we wel rond kunnen krijgen. Maar dan zouden we onze beginmissie loslaten: glasvezel voor héél Molenwaard."

Ultieme poging

En dus kijkt Glasvezel Molenwaard nu naar optie drie. Een ultieme poging wagen naar de 3500 abonnementen toe te gaan. "Het moeten er 500 meer zijn dan de eerder genoemde 3000, vanwege de gestegen kosten om glasvezel aan te leggen én omdat we tegen een marktconforme rente geld moeten gaan lenen. Met 3500 abonnementen lukt het makkelijk. Maar de tijd dringt. We hebben snelheid nodig."

Het is een uitdaging ,maar niet kansloos, benadrukte ook projectleider Rijkus Krabbendam. "Van de ruim 700 adressen in het buitengebied had zich ongeveer de helft aangemeld. We hebben vijftig van hen gebeld met de vraag: waarom niet? Van hen gaven zich er dertig alsnog op. Daar zijn we niet mee verder gegaan, maar daar liggen zeker nog kansen."

Urgentie

En, zoals één van de aanwezige ondernemers inbracht, het gevoel van urgentie om in te schrijven is nu hoger. "Toen geloofden veel mensen: het komt er toch wel. Nu is bewezen dat het niet vanzelf goedkomt. Als je dat verhaal goed brengt, heb je de sleutel in handen."

Twee andere opties om de ultieme poging van Stichting Glasvezel Molenwaard te ondersteunen kwamen ook nog op tafel. Vanuit de zaal kwam de suggestie om een aantal ondernemers het abonnementsgeld vijf jaar vooruit te laten betalen. "Met zo'n beginkapitaal kun je een vliegende start maken."

GiessenlandenNet

De tweede was de constructie die GiessenlandenNet, het 'broertje' van Glasvezel Molenwaard in de voormalige gemeente Giessenlanden, gebruikt. Het Giessenlandse gemeentebestuur werd op een gegeven moment aandeelhouder, waardoor de gemeentelijke miljoenenlening als eigen vermogen ging gelden en de aflossing dus sterk naar beneden kon.

De gemeente Molenlanden zou dan de lening alsnog kunnen verstrekken tegen een marktconforme rente en aandeelhouder worden, net als diezelfde gemeente nu al is van GiessenlandenNet. "Deze constructie is staatsteunproof", onderstreepte Gert-Jan Inpijn van GiessenlandenNet.