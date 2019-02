Politie neemt twee auto's inwoner Nieuw-Lekkerland in beslag en sluit hem op

NIEUW-LEKKERLAND • De politie nam donderdagmiddag twee auto's in beslag van een 26-jarige inwoner van Nieuw-Lekkerland. De eigenaar zelf had nog achttien dagen cel openstaan en hij is naar het cellencomplex in Dordrecht overgebracht.

De Nieuw-Lekkerland was recent al meerdere malen aangehouden voor het rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs. De politie ging naar zijn adres omdat hij diverse boetes nog niet had betaald.

Hij was niet thuis, maar één van zijn voertuigen stond wel voor de deur. De takelwagen werd gebeld en de auto werd erop getakeld. Hierop kwam de bewoner in een andere auto aangereden en de agenten zagen dit. Zij namen ook dit voertuig van hem in beslag, omdat hij in anderhalve maand al driemaal had gereden, terwijl zijn rijbewijs ongeldig was verklaard.

Gevangenisstraf

Hier bovenop kwam ook nog dat hij achttien dagen gevangenisstraf open had staan. De Nieuw-Lekkerlander werd overgebracht naar het cellencomplex te Dordrecht. 'Hetgeen hij niet waardeerde, gelet op de woorden die hij tegen onze collega zei', zo laat de politie via Instagram weten.