Schot in plannen Stadspark Leerdam

VIJFHEERENLANDEN • Er zit schot in de aanleg van het Stadspark in Leerdam. Het college van de gemeente Vijfheerenlanden vraagt de raad binnenkort om in te stemmen met de komst van het park dat gepland staat naast wijk Varsseveld, op het stuk grond tussen de Glasblazerij en de jachthaven van Watersport Vereniging de Oude Horn.

Het park maakt deel uit van de Glasroute waar in 2013 de eerste plannen voor werden gemaakt. De route van ongeveer twee kilometer loopt langs de Linge - van de Glasblazerij in het centrum tot aan het Glasmuseum aan de Lingedijk - en is bedoeld om de Leerdamse glasattracties met elkaar te verbinden.

Het Stadspark Leerdam is ontworpen door landschapsarchitectenbureau Feddes en Olthof in samenwerking met vertegenwoordigers van de omwonenden, de Jachthaven en de Glasblazerij.

Blij

Wethouder recreatie en toerisme Cees Taal is blij met de realisatie van het park dat bedoeld is voor inwoners én toeristen en waar ook kinderen naar hartenlust kunnen spelen.

"In het Stadspark komt er ruimte om te spelen, voor het tentoonstellen van kunst én er komt een wandelroute, zodat iedereen een rondje Stadspark kan doen. Het gebied wordt zo groen en ecologisch mogelijk ingericht."

"En er wordt gekeken op welke manier de millenniumklok van Bernard Heesen in dit park kan worden teruggeplaatst. Als dat lukt, refereert deze millenniumklok aan De Glazen Toren van zijn vader Willem Heesen die in 2015 dankzij crowdfunding is teruggeplaatst in het Dijkpark. Dit Stadspark Leerdam is écht een prachtig plan, we staan te popelen om het uit te voeren", aldus de enthousiaste Taal.

Impuls

De komst van het park zorgt voor een impuls in dat deel van het centrum. Zo is Rederij Leerdam van plan om extra sloepen te gaan verhuren.

Na een positief besluit van de raad wordt een definitief ontwerp met bijbehorende kostenraming gemaakt en een bestek opgesteld voor de uitvoering. Het definitief ontwerp wordt samen met de 'buren' - jachthaven, omwonenden en glasblazerij – gemaakt.

Het is de bedoeling dat het definitieve ontwerp in de zomer van 2019 aan college en raad ter instemming wordt voorgelegd.

Subsidie

Voor de realisatie van de Glasroute Leerdam heeft gemeente Vijfheerenlanden een budget dat nu wordt ingezet om het Stadspark Leerdam aan te leggen.

De provincie Utrecht geeft een subsidie van 40.000 euro.

André Bijl