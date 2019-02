Steun voor natuur en erfgoed in Utrecht groeit

UTRECHT • Utrechts Landschap zag haar achterban het afgelopen jaar met 2000 groeien naar 26.500 Beschermers. Nog nooit in haar 92-jarig bestaan kon Utrechts Landschap rekenen op de structurele steun van zoveel donateurs.

Utrechts Landschap zet zich in voor het beschermen van natuur en erfgoed in de provincie Utrecht. Dat doet de stichting door gebieden en monumentaal erfgoed aan te kopen en zo veilig te stellen voor de toekomst. Directeur-rentmeester Saskia van Dockum: 'We merken dat de interesse in natuur en erfgoed groeit bij de inwoners van de provincie Utrecht. Steeds meer mensen vinden het belangrijk dat al dat moois in hun regio behouden blijft voor toekomstige generaties en besluiten ons daarom te steunen.'

Natuur verbinden

Vooral het verbinden van natuurgebieden tot een aaneengesloten netwerk vinden veel Beschermers van Utrechts Landschap belangrijk. Dat blijkt uit gesprekken die Utrechts Landschap heeft gevoerd met haar donateurs én uit de extra steun die de stichting keer op keer van haar Beschermers ontvangt bij wervingsacties om gebieden aan te kopen.

Eind 2017 kocht Utrechts Landschap met hulp van Beschermers Park Vliegbasis Soesterberg en in 2018 een deel van de Middelwaard in Vianen. Beide gebieden vormen een belangrijke schakel in het netwerk aan natuurgebieden. Ook dit jaar heeft Utrechts Landschap plannen om gronden aan te kopen die het natuurnetwerk in de omgeving van de Middelwaard bij Vianen versterkt.

Over Utrechts Landschap

Utrechts Landschap is dé beschermer van natuur en monumentaal erfgoed in provincie Utrecht. We zijn in 1927 opgericht. Utrechts Landschap heeft momenteel 600 vrijwilligers, 26.500 Beschermers en 63 Bedrijfsvrienden.