Stijn Philips haalt streefbedrag voor natuurfilm Alblasserwaard binnen

• Stijn Philips in de polder van Giessenburg. (Foto: Bert Bons)

• Stijn Philips in de polder van Giessenburg. (Foto: Bert Bons)

ALBLASSERWAARD • De crowdfundingsactie van oud-Giessenburger Stijn Philips voor het maken van een natuurfilm over de Alblasserwaard is geslaagd. Het streefbedrag van 9.500 euro is inmiddels binnen.

"Ik ben overweldigd door alle enthousiaste reacties en dankbaar voor de vele donaties", laat Stijn Philips in een reactie weten. "Het succes van deze crowdfundingsactie laat zien dat er veel draagvlak is in de Alblasserwaard voor een natuurfilm. Niet alleen burgers, maar ook lokale natuurorganisaties, gemeenten, bedrijven en media staan achter het plan."

Er komen steeds meer partijen bij die financiële of praktische hulp willen bieden. "Dat is fantastisch nieuws, want alle extra steun zorgt ervoor dat het niveau van de film verder omhoog gaat."

Buizerd

Natuurfilmer Stijn Philips wil een jaar uittrekken om de vier seizoenen in de Alblasserwaard te filmen. Bekende soorten als buizerd en grutto zullen aan bod komen, net als onbekendere als de kleine zwaan en reeën.