Regio Dierenambulance Vianen flink stuk groter

REGIO • Stichting Dierenambulance Vianen en omstreken heeft de dierenambulance van Stichting De Kattenmand in Nieuw-Lekkerland overgenomen.

De fusie van de gemeenten Molenwaard en Giessenlanden vormde de aanleiding voor een gesprek tussen Dierenambulance Vianen en De Kattenmand. Tijdens het gesprek bleek dat overname wenselijk was.

Gerrit de Boom, vrijwilliger: "Als Dierenambulance Vianen en Omstreken reden wij al voor de gemeente Giessenlanden. Tijdens het gesprek bleek dat de ambulance bij De Kattenmand de zwakste schakel in de organisatie was. Wij hebben toen voorgesteld om die dienst over te nemen, zodat zij kunnen blijven doen waar zij goed in zijn: de opvang van katten, kittens en knaagdieren."

Groot gebied

Dierenambulance Vianen rijdt vanaf nu ook in de hele voormalige gemeente Molenwaard. Tot het gebied behoorden al de gemeenten Culemborg en Gorinchem, de dorpen van de voormalige gemeente Giessenlanden en de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden (fusie van Vianen, Leerdam en Zederik). De dienst werkt ook samen met de dierenasiels in Gorinchem en Leerdam. "Dieren die we in een asiel in het eigen gebied niet kwijt kunnen, zoals zwanen en egels, gaan naar De Toevlucht in Amsterdam."

Oprapen

Dierenambulance Vianen rijdt zowel voor particulieren als gemeenten. "De gemeente heeft een dierenwelzijnsplicht, maar wil daarin graag ontzorgd worden. Wij hebben daarom contracten met gemeenten en bieden totaalpakketten aan, van het oprapen op de weg tot het in contact brengen met een nieuw baasje of vervoer naar een opvang. Of, als een dier dood is, het regelen van het cremeren of begraven. Een particuliere rit doen we bijvoorbeeld naar de dierenarts of universiteitskliniek. Of als we een weggelopen hond terugbrengen bij het baasje."

Vrijwilligers nodig

Bij de Dierenambulance Vianen werken 47 vrijwilligers. Nu er een nieuw gebied bij is gekomen, zijn er meer mensen nodig. "We zoeken ongeveer 25 nieuwe vrijwilligers. De Kattenmand had namelijk maar vier mensen om de ambulance te bemannen. Wij rijden in twee ploegen per dag en er moeten altijd twee mensen per ambulance zijn. Dus zijn er vier mensen per dag nodig. Vrijwilligers hoeven maar één of twee dagdelen per maand beschikbaar te zijn."

Zwaar gewond

Aan welke eisen moeten vrijwilligers voldoen? "Ze moeten hart hebben voor dieren. En je moet ertegen kunnen dat we soms zwaar gewonde dieren vinden of dieren moeten laten inslapen."

Aanmelden kan via het formulier op onze website: www.dierenambulancevianen.nl. Na het invullen volgt een intakegesprek. Daarna bepalen we of het zin heeft om de interne opleiding te gaan doen: een maand lang enkele uurtjes theorie per week. Daarna gaat de nieuwe vrijwilliger met een ervaren chauffeur op pad. In de praktijk leer je het meest."

Nieuw alarmnummer

Het alarmnummer van Vianen gaat ook voor Molenlanden gelden: 06 - 51 11 12 90. "We rijden van 8.00 tot 23.00 uur. Tussen 23.00 en 8 uur is er noodnummer dat alleen bekend is bij de politie, brandweer, hulpdiensten en dierenartsen."