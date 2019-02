Opening Noorderhuis in Noordeloos voor onbepaalde tijd uitgesteld

NOORDELOOS • De officiële opening en ingebruikname van Het Noorderhuis, het nieuwe dorpshuis van Noordeloos, is voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Dat deelde de gemeente dinsdag mee aan de partijen die gebruik gaan maken van het multifunctionele centrum: Stichting Dorpshuis Noordeloos, de School met de Bijbel en Kindercentrum Bobbi. Zij laten via Facebook het 'een enorme teleurstelling' te vinden.

De gemeente heeft vastgesteld dat de aannemer niet in staat is om het Noorderhuis tijdig op te leveren. Gevolg is dat school, Bobbi, dorpshuis en Smidse Berg de komende weken niet kunnen verhuizen. 'We hebben gisteren nog geen inzicht gekregen wanneer we wel kunnen verhuizen.'