Evi Kers van de Rank uit Meerkerk naar kwartfinale voorleeswedstrijd

MEERKERK • Evi Kers van christelijke basisschool De Rank uit Meerkerk heeft vorige week de regionale voorronde van de Nationale Voorleeswedstrijd gewonnen en gaat door naar de kwartfinale op woensdag 20 maart in Hellevoetsluis.

Leerlingen van elf verschillende basisscholen uit de regio namen vorige week hun publiek mee in een spannend verhaalfragment. De scholen die mee deden kwamen uit Hardinxveld-Giessendam, Hoogblokland, Hoornaar, Goudriaan, Nieuwpoort, Ameide, Lexmond, Meerkerk en Groot-Ammers.

Begin april is de provinciale finale in het Theater van Bibliotheek Rotterdam en op woensdag 22 mei 2019 is de landelijke finale in Schouwburg Amstelveen.

Evi Kers

Evi las voor uit het boek Razend van Carry Slee. Een prima keuze voor de voorleeswedstrijd. Ze zat zeer relaxed in de voorleesstoel, haar voorleestempo bleef rustig maar wist bij de spannende momenten in het boek wel haar toonhoogte juist aan te passen. Iedereen was tot de laatste letter geboeid. De jury bestond uit Jan Nederveen, Ayse Aydin en Jenny de Mik. Zij kozen Evi als winnares.

Groep 7 en 8

De Nationale Voorleeswedstrijd is een voorleeswedstrijd voor kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Door mee te doen leren leerlingen op een speelse manier dat voorlezen heel leuk en waardevol is. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die 15 minuten per dag (voor)lezen, uiteindelijk 1000 nieuwe woorden per jaar bijleren.

De Nationale Voorleeswedstrijd is een initiatief van Stichting Lezen in samenwerking met de bibliotheken. De Nationale Voorleeswedstrijd wordt financieel mogelijk gemaakt door Stichting Lezen. De voorrondes, kwartfinales en provinciale finales worden georganiseerd door medewerkers van de bibliotheken en de Provinciale Service Organisaties. De betrokken organisaties willen met deze wedstrijd een breed publiek laten zien dat voorlezen niet alleen belangrijk, maar vooral erg leuk is.