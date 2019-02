'Onder Ons' uit Goudriaan brengt laatste voorstelling

GOUDRIAAN • Toneelvereniging 'Onder Ons' uit Goudriaan bestaat 72 jaar. Op zaterdag 16 februari kunnen liefhebbers voor het laatst van de spelers genieten. 'Je krijgt er geen jonge spelers meer bij.'

Het einde van haar vereniging gaat Truus Vonk (63) uit Goudriaan aan het hart. Ze is al 35 jaar lid, met groot enthousiasme.

Terwijl de zwarte Labrador een plekje zoekt in de warmte van de houtkachel, vertelt Truus in de woonkeuken van haar boerderij over haar liefde voor 'Onder Ons'. "Ze zeggen hier in Goudriaan altijd: 'Als je Truus zegt, zeg je toneel en als je toneel zegt, zeg je Truus.' Erg jammer dat we straks onze laatste uitvoering hebben. Maar anderen zeggen: 'Joh, als jij er niet was geweest, dan was de vereniging er tien jaar geleden al niet meer geweest.' Dat is misschien wel waar; ik ben altijd aan het trekken geweest, om er weer mensen bij te krijgen."

Het hoofd van de openbare lagere school, A. van Dijk, richtte 'Onder Ons' in 1946 op. "Mensen zochten plezier en vertier na de oorlog." In 1983 werd Truus lid. "Eigenlijk durfde ik niet; in de schijnwerpers staan vond ik eng. Maar er waren twee mensen die me erbij vroegen. De eerste keer dat ze het vroegen was ik net zwanger. Ik zei: volgend jaar doe ik mee. Maar toen was ik weer net zwanger. Ze gaven niet op. Toen ze me voor de derde keer vroegen, heb ik 'ja' gezegd. In maart 1984 voerden we het stuk 'Die lieve dametjes Groen' op. Ik zag groen en geel van ellende."

Zoenen

Ondanks haar hevige plankenkoorts kreeg ze er steeds meer plezier in. Ze laat zes fotoalbums zien, vol herinneringen aan 35 jaar toneelspelen. "Twintig jaar geleden ben ik voorzitter geworden, en lid van de commissie die de toneelstukken selecteert. Waar je op moet letten bij de selectie? Als je het stuk leest en nooit lacht, is het geen goed stuk. Het moet vrolijk zijn. Verder moet het bij je spelers passen en in je dorp. Je wist: als er te veel seks in zit, dan past het niet hier in Goudriaan." Lachend: "En zoenen wil niet lukken hier."

Ze hebben wel eens discussie met elkaar over de manier waarop een rol vertolkt moet worden. "Dan moet een stel elkaar omhelzen en roept de regisseur: 'Doe eens wat enthousiaster, zo doe je dat thuis toch ook niet?' Omdat je elkaar zo goed kent, is het lastig om de regie te doen. Je doet het ook met elkaar. De regisseur was altijd lid van onze vereniging, want we hadden geen geld om daarvoor iemand in te huren."

Tekst vergeten

Truus kreeg een band met de andere spelers. "Je bent drie maanden met elkaar aan het oefenen. Dan ben je best close met elkaar. Het is leuk om iets neer te zetten samen, de spanning voor de uitvoering te delen." Er waren hoogte- en dieptepunten. Een dieptepunt voor Truus was die keer dat ze haar tekst vergat. "Ik had een black-out tijdens de uitvoering. Tegen de zaal heb ik toen gezegd: ik weet het niet meer. In de hoop dat ik daardoor uit de impasse zou komen. Het was niet fijn om mee te maken, maar de zaal heeft vreselijk gelachen." Hoogtepunten waren natuurlijk de geslaagde optredens. "Je voelt je heel voldaan na afloop. Dan valt alle spanning van je af en begint de avond voor mij pas echt."

Het plezier dat ze met elkaar hadden zal Truus gaan missen. "Jaren terug waren we nooit voor twaalven thuis, er werd altijd nagezeten, een borrel gedronken. Dat is nu wat minder geworden. Ik was toch eigenlijk wel van plan te stoppen, maar dat ik nu wordt gedwongen te stoppen en dat de vereniging ophoudt te bestaan, vind ik heel erg. Anders had ik achter de schermen nog wat kunnen helpen."

Laatste voorstelling

Op zaterdag 16 februari brengt 'Onder Ons' haar laatste uitvoering. Vier oud-spelers doen mee, wat het totaal op dertien spelers brengt. "De jongste is twintig, de oudste een jaar of zeventig." Op het programma staat 'Bajesbonje', een klucht in drie bedrijven. "Het gaat over vier mensen die worden gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een bomaanslag in een winkelcentrum. Er is een rugzak gevonden, de politie denkt dat er een bom in zit. Heeft het viertal het gedaan of niet?" De voorstelling begint om 20.00 uur, in Dorpshuis Ottoland. Entree: 2 euro.