DoeMee! op visite in Giessenburg met fractievergadering

GIESSENBURG • DoeMee! Molenlanden biedt belangstellenden de gelegenheid om aan te schuiven bij de eerstvolgende fractievergadering, die plaatsvindt op maandag 18 februari om 20.00 uur in de Zoete Hoeffe aan de Bovenkerkseweg 12 in Giessenburg.

Met het label Doe mee! Dichtbij trapt de lokale partij van Molenlanden daarmee een serie aan activiteiten af om de politiek dichter bij de inwoners te brengen. "We komen terug. In ieder dorp en onze stad, in iedere buurt en ieder jaar. Op straat en digitaal." Die belofte deed Doe mee! Molenlanden in de verkiezingscampagne van 2018. "Een mooie uitdaging", volgens Giessenburger en Doe mee!-raadslid Ruud van Rijn: "Maar wel eentje om waar te

maken."

Alle inwoners van Molenlanden zijn welkom op dit factieoverleg op 18 februari. Aan het begin van het overleg is er ruimte om je stem te laten horen. Er is voor Giessenburg gekozen omdat op de agenda van de raadsvergadering van 19 februari het plan staat voor de

ontwikkeling van de Groene Wei in Giessenburg. Voor meer info: www.doemeemolenlanden.nl.