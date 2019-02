Vorig jaar 7,5 miljoen omwentelingen SIMAV molens

REGIO • Bij de 32 actieve SIMAV molens werd in het jaar 2018 een totaal van 7.500.000 as-omwentelingen gehaald, een gemiddelde van 235.000 per molen.

Dit is ver boven het aantal van 60.000 dat de provincie als eis heeft gesteld voor de toekenning van onderhoudssubsidies. SIMAV molenaars zitten daar altijd al ver boven. Dat is goed voor de molen, maar natuurlijk ook voor de toeristische ambities van deze streek. Immers draaiende molens maken het plaatje compleet.

Hoewel afhankelijk van de windsterkte, laat het zich berekenen dat de molens in het afgelopen jaar meer dan 10.500 uren hebben gedraaid. Dit betekent dat per molen ruim 325 uur aan onbezoldigde tijd door de molenaar is besteed aan het laten draaien. Maar daarnaast besteden de molenaars ook vele vrijwillige uren aan het kleine onderhoud en reparaties. Zonder hun voortdurende inzet is het in stand houden van de molens een onmogelijke opgave.

Het aantal omwentelingen ligt iets lager dan vorig jaar, onder andere vanwege de kadewerkzaamheden in Groot-Ammers en enkele molens met technische mankementen in 2018, waardoor tijdelijk niet gedraaid kon worden. Maar er zijn ook uitschieters in positieve zin. Maar liefst drie molens kwamen zelfs boven de 500.000 omwentelingen: de Westmolen in Gorinchem (503.533), de Wingerdse Molen in Bleskensgraaf (541.375) en de Goudriaanse Molen (619.663). Een enorme prestatie van de betrokken molenaars.

De SIMAV molens in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden worden door vele vrijwilligers in stand gehouden. Aanwas van nieuwe vrijwilligers is altijd welkom. Zoals jongeren die opgeleid willen worden tot molenaar, maar ook allerlei technische (bouw)specialisten die het werk aan de molens willen aansturen.

Nieuw is het Klusteam waarvoor zich al enkele gegadigden hebben gemeld. SIMAV wil graag met zo'n team van start om ook de kleine klussen waar nu geen geld voor is, toch aan te kunnen pakken. Een groepje enthousiaste vrijwilligers die een dag per week mee willen werken rond de molen. Klussen aan de molenwoning, de schuur, het erf, er is altijd veel te doen. Timmerwerk, schilderwerk, glas zetten, een omheining plaatsen. Ideaal voor voormalige bouwvakkers en onderhoudsmedewerkers, die geen zin hebben de hele dag thuis te zitten. Geïnteresseerden kunnen zich melden voor meer informatie via bestuur@simav.nl.