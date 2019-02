Veel animo voor nieuw evenement Kom Binnen Bij Bedrijven in Molenlanden

MOLENLANDEN • Bedrijven en organisaties in Molenlanden zetten tijdens Kom Binnen Bij Bedrijven van 11 tot en met 16 maart hun deuren open voor belangstellenden. Het evenement is gericht op werkzoekenden en stagiaires, maar dient ook als podium voor de bedrijvigheid in de gemeente.

Eén van de deelnemers is Verhoef Materieel in Nieuw-Lekkerland. Eigenaar Cees Verhoef kan nieuwe vakkrachten meer dan goed gebruiken. "Het kost moeite om die te vinden", knikt hij.

Motivatie

"Voor ons is motivatie het belangrijkste. Diploma's, daar kijk ik maar amper naar. Als je praktijkgericht bent en in een informeel en sociaal bedrijf wil werken, dan ben je bij ons van harte welkom."

Vooraf bellen om een afspraak te maken tijdens Kom Binnen Bij Bedrijven is mogelijk. "Maar zo binnenlopen kan ook. De deuren staan voor iedereen open. We vinden het gewoon leuk om te laten zien wat we hier doen."

Vorkheftrucks

"Vaak denken mensen dat we alleen bezig zijn met vorkheftrucks, omdat dat onze basis is, maar we doen inmiddels veel meer", vervolgt eigenaar Cees Verhoef van het Lekkerlandse bedrijf. "Vandaar dat we onze naam veranderd hebben van Verhoef Vorkheftrucks naar Verhoef Materieel."

Initiatiefnemer van Kom Binnen Bij Bedrijven in de gemeente Molenlanden is de gemeentelijke accountmanager bedrijven Louisa Broens. "Rond Gouda en in de Krimpenerwaard loopt dit evenement al een jaar of vijf en daar is het een succes. Het leek mij een goed idee om daaraan mee te doen. Daarmee sluit er een nieuw gebied aan de onderkant van het Groene Hart aan. Het mooie is dat we daardoor mee kunnen liften en gemeenten in de Alblasserwaard kunnen interesseren om ook mee te doen."

Laagdrempelige manier

Daarbij komt dat in de Alblasserwaard vele bedrijven zitten te springen om werknemers. "Zeker voor degenen die een overstap overwegen van de ene werkgever naar de andere is Kom Binnen Bij Bedrijven een heel laagdrempelige manier om eens bij een andere onderneming in de keuken te kijken", vult Louisa aan.

"De belangstelling bleek groot. Er hebben zich al 45 bedrijven aangemeld die van 11 tot en met 16 maart open dagen houden. Elke ondernemer geeft daar zijn of haar invulling aan; sommige met allerlei activiteiten en andere zetten alleen de deuren open."

Overzicht

Op de site staat een overzicht van deelnemende bedrijven en organisaties. Ondernemers én bezoekers kunnen zich daar aanmelden. Meer informatie: www.kombinnenbijbedrijven.nl