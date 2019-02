Nieuw themagebied 'Mike & Molly Land' bij Avonturenboerderij

GROOT-AMMERS • Vanaf zaterdag 16 februari opent bij Avonturenboerderij Molenwaard 'Mike & Molly Land'. Het nieuwe themagebied wordt een buitenspeelparadijs voor de allerkleinste bezoekers met onder meer interactieve speel- en leeractiviteiten.

In dit buitenspeelparadijs zijn Mike & Molly-loopfietsjes, wipkippen, een glijbaan, een zandbak, schapen knuffelen én een gloednieuwe boerenkartheatershow.

"Avonturenboerderij Molenwaard is geschikt voor families met kinderen tot 8 à 9 jaar, maar steeds vaker merkten we dat er nog iets ontbrak in het aanbod voor de allerkleinsten. Speciaal voor hen openen we nu Mike & Mollyland: een bestaand stukje grond op de Avonturenboerderij, geheel gethematiseerd en gebaseerd op de allernieuwste schapenvriendjes van Fien & Teun. Vooral de jonge kinderen kunnen hier lekker spelen, terwijl hun ouders op de bankjes toekijken."

Mike & Molly

Mike en Molly zijn de twee allernieuwste schapenvriendjes van Fien & Teun, de hoofdkarakters van Avonturenboerderij Molenwaard. Mike en Molly grazen allebei in een andere wei, maar gaan samen graag op onderzoek uit naar lekker vers groen gras. Daarbij komen ze elke keer voor nieuwe uitdagingen te staan die ze samen moeten overwinnen.

Lammetjesmaand

De maanden februari, maart en april staan geheel in het teken van lammetjes. En sinds begin februari zijn de eerste jonge lammetjes al op de Avonturenboerderij te bewonderen. Van een boer uit de regio heeft het themapark diverse 'leplammetjes' onder zijn hoede gekregen. Deze lammetjes, die zijn verstoten door hun moeder, kunnen de kinderen nu al aaien en knuffelen in de schaapskooi.