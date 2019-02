Opnieuw Techniekroute in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Op woensdag 20 februari is er voor de vierde keer een Techniekroute in Nieuw-Lekkerland.

Tijdens de route brengen leerlingen van groep 8 een bezoek aan lokale technische bedrijven. De wethouders Slob en Lanser verzorgen de opening in Het Carillon, waarna ze met de leerlingen verschillende bedrijven bezoeken. De komende maanden volgen er nog Techniekroutes bij de Melkweg Bleskensgraaf, Industriepark Gelkenes en in Hoornaar. Voor Hoornaar zoekt de gemeente nog bedrijven die mee willen werken.

Na Nieuw-Lekkerland is het op 27 maart de beurt aan bedrijventerrein Melkweg in Bleskensgraaf voor leerlingen uit voormalig Graafstroom. De eerste editie vorig jaar bleek daar een groot succes. De groep 8 leerlingen uit Streefkerk, Groot-Ammers en Nieuwpoort-Langerak bezoeken op 8 mei bedrijven op Industriepark Gelkenes. En op woensdag 17 april vindt bij voldoende deelname een techniekroute in Hoornaar plaats. Er worden nog bedrijven gezocht die daaraan mee willen werken.

Oproep Hoornaar

Ondernemers in Hoornaar of directe omgeving die op 17 april hun deuren open willen zetten voor basisschoolleerlingen, kunnen contact opnemen met Louisa Broens, accountmanager bedrijven bij de gemeente Molenlanden. Ook voor meer informatie kunnen ondernemers bij haar terecht. Ze is bereikbaar via 06-46884538 of louisa.broens@jouwgemeente.nl.

Jaar na jaar

De Techniekroute heeft goed voet aan de grond gekregen in de Alblasserwaard. Deze is ooit gestart in Alblasserdam en inmiddels ook uitgebreid naar Papendrecht, Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam. Tijdens de route brengen leerlingen van groep 8 in groepjes een bezoek aan twee lokale technische bedrijven. De leerlingen krijgen iets over het bedrijf te horen, te zien maar vooral ook zelf te doen. Wethouder economie en arbeidsmarkt Teunis Jacob Slob "De Techniekroute in Molenlanden is ooit gestart in Nieuw-Lekkerland en staat daar stevig. Prachtig om te zien dat bedrijven jaar na jaar meedoen en tijd vrijmaken om deze leerlingen een uniek kijkje achter de schermen te geven."

In totaal 140 leerlingen van groep 8 gaan op bezoek bij elf lokale bedrijven. Doel van de Techniekroute is kinderen kennis laten maken met techniek om ze zo enthousiast te maken voor een technisch beroep. Ook wordt op deze manier de bekendheid van lokale bedrijven vergroot. De meeste bedrijven van vorig jaar doen weer mee. Bij elkaar is er weer een mooi aanbod van verschillende ondernemers.