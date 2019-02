Start verkiezingscampagne voor Provinciale Statenverkiezingen in Utrecht

UTRECHT • De Utrechtse verkiezingscampagne voor de Provinciale Statenverkiezingen op woensdag 20 maart is maandagavond officieel gestart.

Met het aanzetten van een grote lichtprojectie op het provinciehuis in Utrecht door PvdA-lijsttrekker Rob van Muilekom, de Utrechtse student Jacyntha den Braven en commissaris van de Koning Hans Oosters werd het startsein gegeven voor de opkomstbevorderende verkiezingscampagne 'Kies jouw Utrecht'. De campagne roept Utrechtse inwoners op om te gaan stemmen voor hun Utrecht. RTV Utrecht heeft samen met Kieskompas de stemhulp ontwikkeld voor de provincie Utrecht. De campagne wordt verder zichtbaar op stations, langs wegen, in bussen, in lokale kranten en ook op internet. Er is een speciale quizmaster die de regio intrekt de laatste twee weken voor de verkiezingsdag en er komen veel mogelijkheden om de lijsttrekkers van de politieke partijen te ontmoeten: op markten en in uiteenlopende debatten. Een overzicht van veel verkiezingsactiviteiten zijn te vinden op de website.

Er doen deze verkiezingen in totaal veertien partijen mee aan de Provinciale Statenverkiezingen, inclusief drie nieuwe politieke partijen: Forum voor Democratie, DENK, U26 GEMEENTEN. Ook dit jaar zijn er gecombineerde verkiezingen. Inwoners van alle provincies ontvangen twee stempassen en kunnen woensdag 20 maart kiezen voor Provinciale Staten én het bestuur van hun waterschap. In gemeente Vijfheerenlanden worden de verkiezingen ook gecombineerd met een referendum over de koopzondag.