Rinette Reynvaan terug als wethouder in Dordrecht

DORDRECHT/REGIO - Rinette Reynvaan keert tijdelijk terug als wethouder in Dordrecht. Ze vervangt Piet Sleeking, die door ziekte afwezig is.

Beter Voor Dordt heeft Rinette Reynvaan voorgedragen als vervanger van Sleeking. Haar tijdelijke benoeming staat geagendeerd voor 19 februari.

Reynvaan was in de periode 2010-2018 ook al wethouder in Dordrecht. Daarna werd ze waarnemend burgemeester van Giessenlanden, de gemeente die sinds 1 januari 2019 samen met Molenwaard is opgegaan in fusiegemeente Molenlanden.