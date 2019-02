DoeMee! pleit voor publiceren bekendmakingen Molenlanden in Het Kontakt

MOLENLANDEN • De fractie van DoeMee! Molenlanden vraagt zich af waarom de bekendmakingen van de gemeente Molenlanden niet geplaatst worden in de papieren editie van het Kontakt.

"De raad van Molenwaard heeft zich vorig jaar uitgesproken om bekendmakingen in het Kontakt met de start van Molenlanden weer in te voeren. Wat is de reden om dit niet te doen en publicatie in het Kontakt stop te zetten?", vraagt fractievoorzitter Joke Stravers aan het gemeentebestuur van Molenlanden.

Volgens DoeMee! worden hierdoor veel ouderen en digibeten hierdoor buitengesloten van belangrijke informatie uit hun buurt. "Niet alle inwoners in Molenlanden zijn bekend met internet en email en om iedereen te informeren blijft publicatie in een weekkrant (het Kontakt) voor deze doelgroep nodig."

De partij is daarnaast benieuwd hoeveel inwoners zich aangemeld hebben voor de emailservice 'over de buurt' via Overheid.nl. Ook wil de partij graag weten of er klachten zijn binnengekomen bij de gemeente over de informatievoorziening vanuit de gemeente.