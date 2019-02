Bus in stal van De Vuurhoeve in Leerdam

LEERDAM/VIJFHEERENLANDEN • Vorige week ging er in het kader van de verlichte proeverijenroute in de Vijfheerenlanden een bus door de stal van melkveebedrijf De Vuurhoeve in Leerdam.

Onder de passagiers was ook een groep bewoners van Huis ter Leede. Het gezelschap genoot van een twee uur durende bustocht met gids langs de ruim honderd feeëriek verlichte boerenbedrijven en woonboerderijen in Lexmond, Leerbroek, Leerdam, Schoonrewoerd en Hei- en Boeicop.

Het laatste adres was het klapstuk van de rondrit. Genieten van stukjes boerenkaas had het gezelschap vanuit de bus prachtig zicht op de melkkoeien. De Vuurhoeve is een van de twintig locaties die komende donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond te bezoeken zijn in de laatste week van de verlichte proeverijenroute Vijfheerenlanden.