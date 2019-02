Doneeractie Miek-Kado uit Giessenburg voor boek aan Voedselbank

GIESSENBURG • Miek-Kado aan de Dorpsstraat 76 in Giessenburg organiseert een doneeractie van het boek 'Kruistocht in spijkerbroek' aan de Stichting Voedselbank Giessenlanden-Zederik.

De leesbevorderingscampagne 'Geef een boek cadeau' heeft als missie om alle kinderen in Nederland te laten opgroeien tussen de mooiste boeken uit de jeugdliteratuur. Boekhandels en diverse landelijke organisaties bundelen hun krachten om elk jaar een jeugd- en een prentenboek klassieker op een toegankelijke manier beschikbaar te maken.

Voor 2,50 euro zijn de boeken te koop in de boekhandel, om cadeau te geven aan jezelf of een ander. Door de nadruk te leggen op 'geven', hoopt de stichting alle kinderen te bereiken, ook de kinderen die, om wat voor reden ook, thuis geen boeken hebben.

"Wij zorgen ervoor dat alle boeken op dat boekenplankje gedoneerd worden aan de Stichting Voedselbank Giessenlanden-Zederik", meldt Miek-Kado. "Zo kunnen we er samen voor zorgen dat zo veel mogelijk kinderen in Nederland een Kruistocht in Spijkerbroek ontvangt."