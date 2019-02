Expositie finalisten prijsvraag Waterentree Kinderdijk geopend

KINDERDIJK • De expositie van finalisten prijsvraag Waterentree Kinderdijk is op vrijdag 8 februari geopend door wethouder Bikker van de gemeente Molenlanden. Reacties op de expositie zijn belangrijk voor de gemeente; die worden meegenomen in de uiteindelijke keuze voor een ontwerp.

De expositie is tot en met 17 februari elke middag van 12:00 tot 17:00 uur te bezoeken in Windkracht 4, aan de Molenstraat 236 te Kinderdijk.

Reacties

De gemeente vindt het belangrijk te weten hoe de bewoners en andere geïnteresseerden over de plannen denken. De ontwerpen worden daarom tentoongesteld voordat de jury de inzendingen beoordeelt. De reacties neemt de jury mee in de beoordeling, die eind maart plaatsvindt.

Prijsvraag

In juni 2018 schreef de gemeente Molenlanden een prijsvraag uit voor een innovatieve oplossing die de hoofdentree van het Werelderfgoed Kinderdijk veilig maakt voor iedereen. Uit de 37 visies die voor deze prijsvraag werden ontvangen selecteerde de jury, onder voorzitterschap van gedeputeerde Adri Bom, vijf inzendingen. De inzenders van de geselecteerde visies hebben voor de tweede ronde van de prijsvraag een ontwerp gemaakt.

Vijf plannen

De vijf plannen die worden tentoongesteld en de inzenders daarvan zijn:

Lekdijk Park

Dingeman Deijs (Dingeman Deijs Architects) en Ruud van Eck (Waterpas Civiel Adviesbureau) i.s.m. Dennis Koek, Tale Bjelland, Antoine Fourrier en Ulrike Centmayer (Dingeman Deijs Architects), Arjan Hollemans (Waterpas Civiel Adviesbureau), Roelof Stuurman en Peter Kraaijenbrink (Deltares), Dominic Meesters en Vibeke Gieskes

Go with the flow

Marleen Vink (IN architectuur) en Edward Molenaar (Citeg) i.s.m. Hester Wessels (buro Spin), Audrey Coert (land-made) en Nander van der Plicht (Tauw Group)

De derde trap

Stijn Tijhuis (Witteveen+Bos) en Daan Vermeij (Witteveen+Bos), i.s.m. Stephanie Erwin en Tony Hoogendoorn (Witteveen+Bos)

Intensiveren van de belevingswaarde van het erfgoed...

Rick ten Doeschate (Civic Architects) en Dirk Jan Peters (Royal Haskoning DHV) i.s.m. Ingrid van der Heijden, Gert Kwekkeboom, Jan Lebbink, Georgia Taylor Berry, Hiroyuki Gondo en Robert Comas Miralpeix (Civic Architects), Frederik Roebroek (Royal Haskoning DHV) en Artur Borejszo (IMG+)

In Spin de Bocht gaat In, Uit Spuit de Bocht gaat Uit

Bert Tjhie (TEKTON Architecten) en Paul Rijpstra (Pieters Bouwtechniek) i.s.m. Amber Tjhie, Julia Dinu, Antonio Stravato, Menno Trautwein en Olivier Lodder (TEKTON Architekten)

Meer informatie

Meer informatie over de prijsvraag en het verloop tot nu toe is te vinden op de website www.arch-lokaal.nl.

Bij dit bericht zijn afbeeldingen van de ontwerpen te zien.