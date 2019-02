Politiek VHL aan de slag met vuurwerkoverlast

• Politiek Vijfheerenlanden gaat nadenken over de bestrijding van vuurwerkoverlast. (Foto: nl.123rf.com)

VIJFHEERENLANDEN • De raad van Vijfheerenlanden gaat in een werkgroep bespreken hoe er in de toekomst omgegaan moet worden met vuurwerk. Ook inwoners kunnen bij dat overleg worden betrokken.

Dat is het gevolg van een motie die VVD en PvdA donderdagavond tijdens de raadsvergadering indienden. VVD-er André van der Leest wees er op dat de jaarwisseling geldt als het gevaarlijkste moment van het jaar met veel (oog)letsel, branden, schade en overlast.

"Als iemand voor zo'n feest een vergunning aan zou vragen, zou hij die nooit krijgen." De VVD-er benadrukte dat zijn partij niet van het vuurwerk af wil.

Actie

"Vuurwerk is één van de mooiste vormen van 'werk'. Maar dan wel aangestoken door professionals." Gelet op alle kosten en de medische gevolgen vinden VVD en PvdA het de hoogste tijd om in actie te komen.

Vandaar dat beide partijen een motie indienden om de minister een vuurwerkverbod te vragen voor consumentenvuurwerk. Vooruitlopend hierop zouden er in Vijfheerenlanden vuurwerkzones kunnen worden ingesteld met op bepaalde locaties een vuurwerkverbod.

Vuurwerkshow

Om een veilige jaarwisseling te bevorderen zou de gemeente een vuurwerkshow kunnen organiseren. "En dat hoeft niet eens zo duur te zijn", zei Van der Leest. PvdA-voorman Joop van Montfoort benadrukte als mede indiener van de motie hoeveel overlast vuurwerk inmiddels oplevert.

"De normen en waarden van vroeger zijn verdwenen. De klappen zijn inmiddels zo hard dat je kunstgebit uit je mond valt als je niet oppast", grapte Van Montfoort die de aanpak van illegaal vuurwerk als grootste prioriteit noemde. "Het gaat gewoon om explosieven."

Erfgoed

ChristenUnie en Groen Links voelden wel voor de motie. "Al hoort vuurwerk wel zo'n beetje bij het historisch erfgoed van ons land", aldus CU-woordvoerder Jan van Beuzekom die vanwege het gevaar en de overlast bereid bleek om een 'historisch besluit' te nemen en voor de motie te stemmen.

En Groen Links voorman Erik van Doorn: "Wij zijn het er ook van harte mee eens. Het is alleen maar een oproep om de discussie aan te gaan."

Sympathiek

Andere fracties vonden de motie wel sympathiek, omarmden het idee om overlast en schade tegen te gaan, voelden ook wel voor vuurwerkvrije zones bij zorg- en winkelcentra en scholen, maar vonden een totaal verbod wel heel erg ver gaan.

'Hoe kunnen we zoiets handhaven', vroegen onder meer SGP en VHL Lokaal zich af. "De motie is leuk voor de bühne, maar in de praktijk komt er niets van terecht", voorspelde John van der Velden van VHL Lokaal.

Werkgroep

Het voorstel van SGP-er Evert Geluk om dit onderwerp te bespreken in de werkgroep die toch al met de Algemene Plaatselijke Verordening aan de slag gaat, kreeg brede steun.

Ook burgemeester Jan Pieter Lokker omarmde die suggestie: "Dan kunnen we ook de inwoners erbij betrekken. Ik ben blij dat deze maatschappelijke kwestie op de agenda komt. Er zit veel aan vast."

Ook VVD en PvdA gingen hiermee akkoord. Van der Leest: "De motie is vooral bedoeld om in actie te komen. Het wordt tijd om wat te doen, er gebeuren nu allerlei dingen die we niet willen."

André Bijl