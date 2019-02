Nieuw in de Vijfheerenlanden: glossy VIJF

vijfheerenlanden • Een nieuwe gemeente, een nieuw magazine! Kontakt Mediapartners lanceert dit jaar VIJF, een glossy over de Vijfheerenlanden.

VIJF bundelt het beste uit de Vijfheerenlanden in één blad. De redactie interviewt bijzondere inwoners van de Vijfheerenlanden, schrijft over de historie van het gebied, over het verenigingsleven en over de natuur. Speciaal voor alle inwoners van de nieuwe gemeente biedt de glossy twee keer per jaar een kijkje bij 'de nieuwe buren'.

Nieuwe buren

"Leerdam, Vianen en Zederik horen sinds dit jaar bij elkaar, maar de inwoners komen niet vaak bij elkaar over de vloer. Heel wat Leerdammers zijn nog nooit op de historische Voorstraat in Vianen geweest of weten niet hoe mooi de Zouweboezem in Zederik is. Vianezen en inwoners van Zederik zijn op hun beurt nog nooit in de Leerdamse glasblazerij of het Hofje van Mevrouw van Aerden geweest. Onbekend maakt onbemind, en daar willen wij met VIJF verandering in brengen", zegt bladmanager Marijke Verhoef. Vanwege de komst van VIJF zal Stadsmagazine Leerdam niet meer uit worden gebracht.

Twee keer per jaar

VIJF verschijnt twee keer per jaar huis-aan-huis in de gemeente Vijfheerenlanden. De eerste uitgave valt op 8 mei op de mat. VIJF biedt uiteraard een breed aanbod aan commerciële mogelijkheden, zoals verschillende advertentieformaten, een opvallende advertorial, een korte aanrader of een plekje op de mooi-pagina waarop de leukste producten in één oogopslag worden getoond.

Meer informatie: Max Broekhoff (06-51314935 / m.broekhoff@kontaktmediapartners.nl) of Jolanda Smit ( 06-13088831 / jj.smit@kontaktmediapartners.nl).