Specsavers Nieuwegein steunt Maatje Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • Maatje Vijfheerenlanden heeft vrijdag een cheque van 1.165,58 euro gekregen van Specsavers Nieuwegein.

Penningmeester Johan van Oort kreeg de donatie uit handen van de bedrijfsleider en een werkneemster van Specsavers Nieuwegein.

Maatje Vijfheerenlanden staat inwoners uit de voormalige gemeenten Vianen en Zederik bij in het oplossen van schuldproblemen. Ook wil de stichting graag aan de slag in Leerdam en deze cheque is dan ook een waardevolle aanvulling voor de kosten die een uitbreiding in maatjes met zich mee gaat brengen.

Specsavers steunt jaarlijks een project, waarvoor inwoners kunnen kiezen. De winnaar in 2018 was Maatje Vijfheerenlanden. Per verkochte bril werd er vorig jaar een bijdrage opzij gelegd voor de stichting. Dit heeft dus ruim 1.100 euro opgeleverd.