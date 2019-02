NOS Jeugdjournaal op bezoek bij techniekmeiden van Het Gilde

GORINCHEM • Afgelopen woensdag 6 februari was het Jeugdjournaal aanwezig op het Gilde Vakcollege Techniek om opnamen te maken van de traditionele Meidendag.

Op die Meidendag worden de meisjes uit groep 7 en 8, die interesse hebben in een technische opleiding, hartelijk ontvangen door de 'Gilde meiden'.

De meiden gingen tijdens deze dag op bezoek bij Martine Beijer, eigenaresse van Aquarius Sanitair in Sleeuwijk. Als oud-leerling van het Gilde en ervaringsdeskundige enthousiasmeert zij de meiden met het ontwerpen van een badkamer en een quiz in haar showroom. Vervolgens maakte de meiden op school een technisch werkstukje onder leiding van een vrouwelijke techniekdocent en met behulp van de Gilde meiden. Ook de ouder(s)/verzorger(s) waren tijdens en na het gezamenlijk eten van harte welkom.

Ook het NOS Jeugdjournaal wilde dit jaar graag de meidendag volgen en zij interviewden leerlingen en oud-leerlingen over de reden waarom ze voor een technische opleiding hebben gekozen. Ook de jongens werden geïnterviewd over hoe het is om samen met meisjes een techniekopleiding te volgen.

In de regio is er een grote behoefte aan leerlingen die kiezen voor een technische opleiding. Het Gilde stelt graag iedere leerling in staat om kennis te maken met techniek en daarvoor organiseert het Gilde ieder jaar een succesvolle Open Dag, doedagen, de meidendag en de TechniekHAVO doedag. In Nederland is het nog uitzonderlijk dat een meisje kiest voor een technische opleiding, terwijl meisjes over het algemeen heel creatief zijn, goed kunnen samenwerken, sterk zijn in de communicatie en precies werken.

Het Gilde laat veel meisjes zien wat er allemaal mogelijk is met een technische opleiding, zodat meer meisjes kiezen voor technische opleiding.

Directeur Krijn Redert: "Het is fijn en hoopgevend dat ook het NOS Jeugdjournaal graag aan meisjes wil laten zien hoe leuk een opleiding in de techniek kan zijn. We hebben de techniekmeiden in Nederland hard nodig."