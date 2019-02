VHL geeft toch financiële steun aan bouwproject Ameide

VIJFHEERENLANDEN • Gemeente Vijfheerenlanden betaalt toch 80.000 euro om een nieuwbouwproject mogelijk te maken in het historische centrum van Ameide.

De Waard Ontwikkeling wil de voormalige meelfabriek Ranks Meel slopen om ruimte te maken voor elf grondgebonden woningen.

De ontwikkelaar liet de voormalige gemeente Zederik weten dat hij het project niet kan realiseren zonder financiële steun. In dat geval zou hij zelfs overwegen om te stoppen met het project.

Kritiek

Omdat het college veel belang hechtte aan de kwaliteitsimpuls van het centrum en de ontwikkelaar eerder tegemoet was gekomen aan een aantal gemeentelijke eisen, besloten B&W het verzoek om financiële steun honoreren.

B&W van Vijfheerenlanden namen het voorstel over. Dat kwam het college in de commissievergadering eerder deze maand op een stortvloed van kritiek te staan. Diverse fracties – waaronder coalitiepartijen CU en D66 – lieten weten het vreemd te vinden dat de gemeente 'de zakken van een projectontwikkelaar spekt'.

Milder

Tijdens de raadsvergadering van gisteravond was de toon beduidend milder. ChristenUnie-woordvoerder Wolting bood zelfs zijn excuses aan en liet weten dat zijn eerdere kritiek niet de ontwikkelaar, maar de aanpak van de gemeente gold.

"Verbazingwekkend hoe snel standpunten veranderen. Twee weken geleden riepen fracties nog 'dit mag niet gebeuren' en vandaag is men voor", verbaasde VHL Lokaal-woordvoerder Teus Meijdam zich.

Zijn partij stemde met Groen Links uiteindelijk als enige tegen.

Aangenaam verrast

Ook wethouder Huib Zevenhuizen merkte de stemmingswisseling op. "Ik ben aangenaam verrast door de vriendelijke bewoordingen van vanavond."

Hij benadrukte dat het zeker niet de bedoeling is dat zich nog zo'n kwestie voordoet. "We hebben ons als college voorgenomen het zo niet meer te doen. In zo'n geval komen we voortaan direct naar de raad toe. Maar dit voorstel is door de herindeling op ons bordje gekomen."

(later meer)

André Bijl