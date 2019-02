Bakkerij Van Klei in Schoonrewoerd na 110 jaar in andere handen

SCHOONREWOERD/HOOGBLOKLAND • Maar liefst 110 jaar was de bakkerswinkel in Schoonrewoerd in handen van familie Van Klei. Per 1 maart gaat daar verandering in komen. Bram van Klei heeft de zaak verkocht aan de ambitieuze Henrik Wullems, die met zijn jonge gezin van Hoogblokland verhuist naar de Dorpsstraat.

"Mijn vrouw en ik zijn echt blij dat we een opvolger hebben gevonden", begint de onlangs 65 jaar geworden Van Klei. "We gunnen Henrik deze overname. Ondanks onze verhuizing naar Bergambacht, toch een halfuurtje rijden, blijf ik hem helpen de komende jaren. Een beetje afbouwen, na 50 jaar bakker te zijn geweest, is misschien wel goed. Ik stap alleen niet meer om half drie 's ochtends uit bed."

Appelflappen

Wullems lacht. "Toen bakkerij Van Klei te koop kwam, was ik direct enthousiast. We wilden voor onszelf beginnen en zagen deze combinatie van wonen en werken, met dichtbij school en kerk voor onze kinderen wel zitten. Bram heeft een groot klantenbestand, dat ik graag wil uitbreiden." Van Klei vult aan. "We hebben klanten uit Leerdam, Hei- en Boeicop, Beesd, Rhenoy. Acquoy. Zijderveld en Everdingen. Maar ook een gepensioneerde buschauffeur uit Nieuwegein. Zijn telefonisch bestelde appelflappen haalde hij, met een volle bus en gepast geld, altijd op. De passagiers keken altijd vreemd, wij wisten niet anders."

Geen spijt

Van Klei vervolgt. "Mijn opa is geboren in Loosdorp en die begon in 1909 de bakkerij in Schoornrewoerd. Toen mijn vader de zaak net na de oorlog overnam, was ik niet de beoogde opvolger. Eigenlijk wilde ik bij de politie, maar het liep anders. Het was niet mijn eerste keus, maar spijt heb ik er niet van. Het is wel een zwaar beroep, je moet altijd vroeg uit bed en je staat heel de dag op je benen. Op advies van de huisarts heb ik het de afgelopen jaren iets rustiger aangedaan."

Echte broodbakker

Dat is Wullems (27) niet van plan. "Na een week sluiting zijn wij vanaf Deo volente 4 maart weer open. Net als Bram, werk ik ook met de basisgrondstoffen. En dat proef je. Zo bakken we het oer-Hollands busbrood en een nieuw assortiment vloergebakken desembrood. Ik neem er een echte broodbakker voor in dienst. Zelf ga ik mij toeleggen op het banket, patisserie en chocolade. Ook zijn er mooie cadeau artikelen van onze heerlijke producten te verkrijgen."

Liefde voor het vak

De in Dalem geboren Wullems weet waarover hij praat. "Op weg naar school reed ik altijd langs patisserie De Leur op de Gorcumse Langendijk. Vanaf mijn veertiende deed ik daar vakantiewerk en zo is de liefde voor het vak ontstaan. Na Bakker Bas in Gorinchem en Huize van Wely in Noordwijk, kwam ik bij Patisserie Jarreau in Den Haag terecht. Daar heb ik nog twee taarten gemaakt voor prinses Beatrix, die in onze winkel persoonlijk haar bestelling deed. Eenmaal getrouwd, ben ik bij bakker Verba in Brakel gaan werken en daarna bij Landwaart Culinair in Maartensdijk. Dat beviel prima, maar toch wilde ik op eigen benen staan."

Van Klei, genietend van een kopje koffie en een eigen vers gebakken plak cake, knikt. "Henrik is een goede opvolger, we hadden gelijk een klik. Vanaf januari werken we samen en ik heb werkelijk het gevoel dat ik met mijn zoon werk. We vinden het, met dank aan bemiddelend makelaar Frans de Leeuw, dat de bakkerij is verkocht en behouden voor Schoonrewoerd."

Omrijkwaliteit

Wullems geniet niet minder. "Het geheim van het recept van het brood geven we niet prijs, maar de kwaliteit is - ook omdat Bram regelmatig komt helpen - gegarandeerd. Nogmaals, de omrijkwaliteit van het brood houden we in ere en daar komt het banket, chocolaterie en op termijn een lekker Italiaans ijsje op ons terras bij."

Theo Sprong

De bakkerij is te volgen op Facebook en Instagram