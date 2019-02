CJV Rails in vragenuurtje raadsvergadering

VIJFHEERENLANDEN • De raadsvergadering van Vijfheerenlanden van morgenavond – donderdag 7 februari – gaat van start met een vragen halfuur. De CDA-fractie is benieuwd naar de huisvestingsproblemen van de Viaanse jeugdvereniging CJV Rails.

Het CDA wil weten of het college op de hoogte is van de problemen van de jeugdvereniging en of (ook) B&W vinden dat het bieden van huisvesting aan CJV Rails te lang heeft geduurd en niet voldoet aan de gewekte verwachtingen en afspraken.

Verder is het CDA benieuwd of Rails zelf voldoende heeft gedaan om de problemen op te lossen door te zorgen voor de juiste vergunningen en certificering.

Prioriteit

Ook vraagt de fractie of het college bereid is om de hoogste prioriteit te geven aan de huisvesting van de vereniging. Als het aan het CDA ligt, krijgt de soos al voor 1 maart goed onderdak, al is het maar tijdelijk.

De jeugdvereniging komt nu samen in De Boemel, gemeente Vianen deed eerder toezeggingen dat er een alternatief voor deze locatie zou worden gezocht. De soos is al jaren op zoek naar een ander onderkomen.

Na het vragenuurtje – dat voor het eerst deel uitmaakt van de raadsagenda - volgt om 20:00 uur de reguliere raadsvergadering.