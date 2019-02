Nieuwe website over het weer in Molenlanden

LANGERAK • Kees van der Rest uit Langerak heeft meer dan gewone belangstelling voor het weer. De fusie van Molenwaard en Giessenlanden vond hij een mooi moment voor de lancering van 'Het Weer in Molenlanden'.

Als jochie stond hij met zijn neus tegen het raam tijdens onweer. In 2007 begon hij zijn eigen weerstation, met meetapparatuur in de tuin en op het dak.

Natuurkrachten

"Het feit dat je zelf geen invloed op het weer hebt, maakt het interessant", vertelt Kees. "Het zijn natuurkrachten die je op je af moet laten komen." Tot 2014 hield hij de weergegevens nauwgezet bij en plaatste die op zijn site 'WeerstationLangerak.nl. "Als het ging stormen, stond ik elke keer op mijn metertje te kijken. In 2014 begon de apparatuur uit elkaar te vallen en ben ik ermee gestopt. De site bleef wel in de lucht, met gegevens van het KNMI."

"Ook voor mijn nieuwe site doe ik zelf geen metingen, maar dat kan best weer gaan gebeuren in de toekomst. Als je zelf meet, zijn de gegevens actueler en over het algemeen nauwkeuriger voor het betreffende stukje van Molenlanden. Er zijn heel weinig zelf metende weerstations in Molenlanden. Ik gebruik ook de gegevens van het weerstation van Elmar van Mourik uit Giessen-Oudekerk. Zijn site heet: Geenweer.nl."

Herfststorm

Het weer speelde altijd een hoofdrol in het leven van Kees. "Ik groeide op in Nieuw-Lekkerland en ging in Dordt naar school. Ik ging altijd fietsen, ook als het slecht weer was. Behalve in november 1972, toen er een herfststorm woedde met windkracht 10 of 11. Ik genoot daarvan. Ik weet nog dat het water over het muurtje langs de dijk bij Hotel Kinderdijk klotste. Inmiddels is de dijk daar anderhalve meter omhoog gegaan."

Onweer het mooist

De fascinatie uit zijn kindertijd is er nog steeds. "Onweer vind ik het mooiste fenomeen dat er is. Het geluid van de donder vind ik geweldig, dat voel je tot in je botten." Hij neemt geen risico's. "Zodra het hard begint te waaien moet je wegwezen, dat is een voorteken dat het los gaat barsten. Ik zorg dan dat ik in buurt van mijn auto blijf."

Extremer

Hoewel zijn site 'Hetweerinmolenlanden.nl' pas sinds januari in de lucht is, weten bezoekers hem al goed te vinden. Dat verbaast Kees niet. "Het weer is het meest besproken onderwerp in Nederland. Het wordt nu allemaal extremer. In 2018 is het maandenlang veel te droog geweest. En dat we geen echt koude winters meer hebben, is extreem naar de andere kant. 's Zomers gaan de temperaturen omhoog. In die negen jaar waarin ik het weerstation deed, zie je al een stijgende lijn. "

Weersveranderingen

Kees maakt zich zorgen over de snelle weersveranderingen. "Niet zozeer voor mezelf. Ik ben 61. Maar er lopen jongere generaties rond. Ik denk dat die zich moeten aanpassen op het gebied van fossiele grondstoffen."

Global warming

De Langerakse weerman denkt dat de veranderingen deels een natuurlijk fenomeen zijn. "Maar wat mensen doen heeft invloed. Ik geloof niet dat menselijk gedrag de grote oorzaak is van de global warming. Maar het wordt wel versneld door alles wat wij aan de atmosfeer toevoegen. In het verleden is het ook wel gebeurd dat er in korte tijd een ijstijd ontstond. Er hoeft maar een flinke vulkaanuitbarsting te zijn ergens; de as wordt over de hele wereld verspreid, dat heeft veel invloed. Op korte termijn kan dat heel grote gevolgen hebben, maar de natuur is in staat om zich snel aan te passen."

Toerisme

Kees wil in de toekomst met zijn weersite het toerisme in de regio ondersteunen. "De gemeente wil meer toerisme. Mijn site kan een onderdeel zijn van een groter geheel, ter bevordering van toerisme. Voor bijvoorbeeld de Avonturenboerderij in Groot-Ammers en de theetuinen in de regio zijn de weersverwachtingen van belang."

"Op mijn site staat een kaartje; je kunt op een kern klikken en ziet dan de gegevens per dorp, zoals luchtdruk en windsnelheid. Verder ga ik de historie van het weer bijhouden, zodat je in juni kunt zien wat de minimum- of maximumtemperatuur in januari was. Ik hou ook een blog bij met leuke dingen over het weer in Molenlanden. Verder toon ik weerfoto's. Die maak ik zelf graag, maar mensen kunnen die ook insturen: website@hetweerinmolenlanden.nl."