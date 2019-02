Klankbordgroep Nieuwpoort-Langerak schenkt reanimatiepop

NIEUWPOORT • Klankbordgroep Nieuwpoort-Langerak heeft een nieuwe reanimatiepop geschonken aan de EHBO vereniging Langerak-Nieuwpoort.

De EHBO-vereniging verzorgt sinds een aantal jaren reanimatiecursussen in Nieuwpoort. De reanimatiecursussen worden gegeven in samenwerking met de Hartstichting. Opgeleide burgers worden dan ingezet als burgerhulpverlener wanneer er iemand door een hartstilstand wordt getroffen. De eerste, cruciale, minuten na een hartstilstand zijn van levensbelang bij een slachtoffer. Hoe eerder er wordt gehandeld, hoe groter de overlevingskansen zijn. De komst van een ambulance duurt vaak te lang voor mensen in de regio die een hartstilstand krijgen.

De EHBO-vereniging heeft het benodigde materiaal om te oefenen. Maar door veelvuldig gebruik, was er vervanging nodig. Vorig jaar kon door de EHBO-vereniging een nieuwe volwassen reanimatiepop worden aangeschaft, er is mede door acties en donaties flink gespaard. Nu was het tijd om te gaan sparen voor vervanging van de juniorpop. Afgelopen november is er contact gezocht met de Klankbordgroep Nieuwpoort-Langerak. Reanimatiecursussen zijn in het belang voor alle burgers, en zodoende werd door de mensen van de klankbordgroep besloten dat zij de kosten voor de nieuwe pop voor hun kosten wilde nemen. De EHBO-vereniging was verrast en blij dat zij de pop mochten aanschaffen.

In januari zijn er twee herhalingscursussen geweest. Deze week is er weer een herhalingscursus en op 21 februari is er een nieuwe reanimatiecursus. Bij voldoende aanmeldingen wordt er wederom een nieuwe cursus georganiseerd. Via secretariaat.ehbolangernieuwpoort@hotmail.com kan men zich opgeven voor een reanimatiecursus (ook voor vragen). Informatie over de Klankbordgroep is te vinden www.nieuwrak.nl.