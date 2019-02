Informatiemarkt Duurzaam Graafstroom groot succes

BLESKENSGRAAF • Ongeveer 150 mensen hebben maandagavond de informatiemarkt van Duurzaam Graafstroom bezocht.

De informatiebijeenkomst over energiebesparing en aardgasvrij wonen werd georganiseerd in samenwerking met de gemeente Molenlanden en het Regionaal Energieloket.

Uitleg werd gegeven over de Postcoderoosregeling, waarbij je als bewoner energie kunt opwekken via zonnepanelen op andermans dak. Aanbieders waren aanwezig met verschillende energiebesparende maatregelen en bewoners konden een gratis rapport van uitgevoerde energiescans opvragen en deelnemen aan een collectieve inkoopactie. Vele bewoners hebben zich voor de verschillende acties aangemeld.

Wethouder Teunis Jacob Slob opende de bijeenkomst en was blij verrast over de hoge opkomst.

Trots

"We zijn bijzonder trots als gemeente dat we in zo groten getale met elkaar over duurzaamheid nadenken en dingen doen. Er komt veel op ons af. Er zijn nog vele vragen. We anticiperen hierop door samen hierin op te trekken".

Herbert Schaap presenteerde daarna de werkgroep Duurzaam Graafstroom en liet zien dat in totaal voor bedrijven en woningen 121.000 zonnepanelen nodig zijn om in Bleskensgraaf, Molenaarsgraaf en Brandwijk volledig elektriciteitsneutraal te worden.

Namens de werkgroep presenteerde Guus Koster de voortgang van het Postcoderoos project. Zonnepanelen worden hierbij geplaatst op één of meer bedrijfsdaken. Bewoners in de betreffende postcodegebieden kunnen vervolgens deze zonnepanelen kopen door middel van een certificaat om zo het eigen elektriciteitsverbruik te compenseren. Hier was veel belangstelling voor.

Energiescans

De avond stond verder in het teken van de uitkomsten van energiescans die zijn uitgevoerd voor verschillende type woningen in Bleskensgraaf door het Regionaal Energieloket. Er werd aangegeven welke maatregelen van toepassing zijn en wat hiervoor de kosten zijn. En dat je niet direct met hele grote stappen hoeft te beginnen, maar dat ook kleine aanpassingen tot eerste besparingen kunnen leiden, werd positief ontvangen.

Bewoners konden vervolgens de gratis energiescans opvragen en meedoen aan een groepsaankoop voor bodem, vloer- en spouwmuurisolatie en voor zonnepanelen. Lokale aanbieders zijn geselecteerd op basis van een aantal criteria en doordat bewoners samen inkopen kunnen zij de bewoners mooie kortingen aanbieden.

De inkoopactie loopt nog tot 4 maart 2019. Inwoners van Molenaarsgraaf, Brandwijk en Bleskensgraaf die de gratis energiescan willen ontvangen en mee willen doen met de kortingsactie, kunnen zich aanmelden via go.regionaalenergieloket.nl/duurzaamgraafstroom en klikken op de knop 'Ontvang de gratis EnergieScans'.

Voor meer informatie: www.duurzaamgraafstroom.nl of www.graaf-stroom.nl.