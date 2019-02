VVD en PvdA willen vuurwerkoverlast te lijf

VIJFHEERENLANDEN • Als het aan de VVD en PvdA in de gemeenteraad van Vijfheerenlanden ligt, wordt de overlast door vuurwerk tijdens de jaarwisseling zoveel mogelijk beperkt.

Donderdagavond dienen beide fracties tijdens de raadsvergadering hiervoor een motie in. Als het aan de indieners André van der Leest (VVD) en Joop van Montfoort (PvdA) ligt, vraagt het college van Vijfheerenlanden – het liefst samen met andere gemeenten – de minister om een verbod voor consumentenvuurwerk.

Zolang dat er nog niet is, verzoeken de twee fracties het college om met een voorstel te komen om de overlast beter te beheersen. Dat kan worden gerealiseerd door bijvoorbeeld het aanwijzen van vuurwerkvrije zones of het instellen van een lokaal vuurwerkverbod in de gemeente.

Vuurwerkshow

Ook vragen beide partijen het college om met ideeën te komen voor 'een alternatieve en veilige jaarwisseling en de start van een nieuwe traditie in de nieuwe gemeente'. "Dat kan bijvoorbeeld door een vuurwerkshow te organiseren", opperen Van der Leest en Van Montfoort.

VVD en PvdA dienen hun motie in, omdat er bij de recente jaarwisseling - ook in de Vijfheerenlanden - opnieuw sprake was van overlast, vernielingen en gevaar.