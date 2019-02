Cheque van Arctic Challenge Team Lakechurch voor Stichting Vaarwens

MEERKERK • Begin januari namen Ronald Jaspers en Robin van der Leeden uit Meerkerk deel aan de avontuurlijke Arctic Challenge Tour. Met hun Audi Q5 reden ze in acht dagen maar liefst 7000 kilometer naar de Noordkaap en weer terug.

"We hebben een geweldige week achter de rug in het hoge noorden, mooie plaatjes geschoten en prachtige routes gereden", genieten Jaspers en Van der Leeden, die achtste werden in het eindklassement, nog na. Afgelopen zondagmiddag was de eerste van de drie uitzendingen te zien op RTL7.

De grootste winnaar was uiteindelijk Stichting Vaarwens, die na terugkomst van beide heren een cheque mocht ontvangen van maar liefst 4505,25 euro. Sinds 2007 verzorgt Stichting Vaarwens gratis dagtochten voor langdurig zieken en mensen die een zeer slechte levensverwachting hebben door een levensbedreigende ziekte.

Voor meer informatie: www.stichtingvaarwens.nl.