Bijeenkomst over nieuw gemaal in Hardinxveld

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Op woensdagavond 13 februari organiseert Waterschap Rivierenland een meedenktafel over de aanleg van een nieuw gemaal tussen de Giessen en de Beneden-Merwede nabij Hardinxveld. De bijeenkomst vindt plaats in zalencentrum De Parel in Hardinxveld-Giessendam en start om 19.30 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Het waterschap is bezig met een verkenningsfase om te onderzoeken welke maatregelen er nodig zijn in de Alblasserwaard om ook in de toekomst een klimaatbestendig watersysteem te hebben. Aanleiding is een visie voor 2050 die het bestuur heeft vastgesteld met als doel een structurele oplossing te hebben om wateroverlast maar ook watertekort het hoofd te kunnen bieden. Deze visie betekent een wijziging in de indeling van het huidige watersysteem van de Overwaard en de Nederwaard. Na zes eeuwen zal het water namelijk niet alleen via Kinderdijk worden afgevoerd, maar ook via één of twee nieuw te bouwen boezemgemalen.

In Groot-Ammers komt waarschijnlijk een nieuw gemaal om het water uit het oostelijk deel van de Alblasserwaard af te kunnen voeren. Uit onderzoek moet nog blijken of een boezemgemaal ten oosten van Hardinxveld nodig is en wat de effecten in de omgeving hiervan zijn. In het geval van een nieuw gemaal moet een verbinding gemaakt worden tussen de Giessen en de Beneden-Merwede. De bijeenkomst wordt georganiseerd om de omgeving mee te nemen in de plannen. Voor meer informatie kan men terecht op de website van het waterschap onder werk in uitvoering en A5H.