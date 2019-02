Uitkomst enquête: 69% denkt goede voornemens te kunnen waarmaken

MOLENLANDEN • De enquête over goede voornemens onder het burgerpanel TipMolenlanden leverde 457 reacties op. 66% van de respondenten heeft geen goede voornemens gemaakt. Van de groep die dat wel deed, denkt 69% dat het gaat lukken de goede voornemens waar te maken.

Van hen die geen goede voornemens hebben gemaakt, zegt 64% 1 januari hiervoor geen geschikt moment te vinden. 'Een voornemen moet spontaan zijn, dan ga je er gemakkelijker voor'. En: 'Het noemen van goede voornemens vanaf 1 januari is een hype. Het is belangrijker om oprecht achter een goed voornemen te staan'.

Meest genoemde goede voornemen is: gezond leven / meer sporten (33%). Ook afvallen, meer tijd besteden aan gezin / partner en milieubewuster leven scoorden hoog. Goede voornemens die spontaan werden genoemd, zijn onder meer: assertiever worden, me minder druk maken over onbelangrijk zaken, tevreden zijn met kleine dingen, studie halen / afronden en mensen over Jezus vertellen.

Van de Molenlanders met goede voornemens verwacht 69% ze te kunnen waarmaken. 16% denkt dat het lastig gaat worden en 2% is er al mee gestopt.

TipMolenlanden

De nieuwe gemeente Molenlanden heeft een burgerpanel, een initiatief van Kontakt Mediapartners. Iedereen vanaf 16 jaar kan via dit panel zijn of haar mening geven over actuele thema's in de gemeente. Het Kontakt editie Alblasserwaard is hiervoor een samenwerking aangegaan met onderzoeksbureau Toponderzoek. Aanmelden is mogelijk op: www.TipMolenlanden.nl.

Het burgerpanel gaat inmiddels richting 550 leden. Intentie is om in 2019 te groeien naar 750.

Toponderzoek heeft in 30 gemeenten in Nederland burgerpanels ingesteld. De praktijk heeft al uitgewezen dat sommige onderzoeksresultaten worden meegewogen in de politieke besluitvorming. Dat betekent dat panelleden mede hun stempel kunnen drukken op besluitvorming. En juist dat maakt deelname aan het burgerpanel interessant en leuk. De panelleden kunnen ook zelf onderwerpen aandragen waarover zij geraadpleegd willen worden.

www.tipmolenlanden.nl