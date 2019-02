Inloopavond nieuwe invulling voormalig gemeentehuis Graafstroom in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • Estea Zorgvastgoed houdt woensdag 13 februari een inloopavond waarbij informatie wordt gegeven over de plannen met het voormalige gemeentehuis van Graafstroom in Bleskensgraaf.

De avond vindt plaats in het pand zelf aan de Kerkstraat 8, in de zaal van de Vrije Baptistengemeente Graafstroom. Inlopen kan tussen 20.00 en 21.00 uur.

Het project draagt voorlopig de werktitel 'Huize Graveland'. 'We zijn voornemens om het gebouw te transformeren met behoud van de huidige gebruikers', zo laat Estea weten in de uitnodiging. De projectontwikkelaar wil in het voormalige gemeentehuis zorgappartementen gaan realiseren.