Heel Schelluinen aan de erwtensoep

SCHELLUINEN • Ondanks dat het qua weersomstandigheden meer herfst leek dan winter, gingen gemeenteleden van de plaatselijke dorpskerk zaterdag 2 februari weer de huizen langs met erwtensoep en worst.

Twee keer per jaar wordt deze actie gehouden, met als doel om geld in te zamelen voor de diverse activiteiten die door de kerk worden georganiseerd. Door zelf de wijken in te gaan, probeert de kerk voor dorpsbewoners zichtbaar te zijn.

Ook deze editie werd weer duidelijk dat in Schelluinen veel liefhebbers van erwtensoep wonen. De opbrengst van ongeveer 800 euro is goed te noemen. Een ieder die nieuwsgierig is geworden naar de activiteiten van de Dorpskerk in Schelluinen, kom gerust eens naar een kerkdienst, elke zondag om 09.30 en 18.30 uur of kijk op www.hervormdschelluinen.nl.