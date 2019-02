Verlichte proeverijenroute in Vijfheerenlanden duurt nog zes avonden

VIJFHEERENLANDEN • Nog zes avonden zetten ruim 100 bewoners tussen 19.00 en 22.00 uur het licht op de gevels van hun boerenbedrijven en woonboerderijen. Met een verrukkelijke tocht door Lexmond, Leerbroek, Leerdam, Schoonrewoerd en Hei- en Boeicop ontdekken bezoekers de passie in de Vijfheerenlanden en het heerlijks dat in deze regio te verkrijgen is.

'Meer weten over je eten' is het thema van de derde verlichte proeverijenroute in het Groene Hart. De eerste week trokken vooral de boerenbedrijven veel bezoekers. Enkele krenten uit de pap van de tweede week zijn een kennismaking met portwijnen van eigen bodem, streeksappen, boerenkaas en verse koemelk. Op andere plaatsen lijkt het al voorjaar, met de vele lammetjes en pasgeboren geitjes of kalfjes.

Heel bijzonder is dat de Bonkmolen aan het Lakerveld op donderdag 7 februari te bezoeken is, evenals daags erna een woonboerderij die met duurzame materialen is gerenoveerd, geïsoleerd en verwarmd wordt met andere warmtebronnen dan gas. Op 14 februari is in Leerbroek een viergangenstreekmenu in de huisstal van een 19e-eeuwse boerderij. Reserveren hiervoor kan nog.

Passie voor eigen bedrijf

Boerderijen zijn de bakens in het landschap. Zij geven kleur en identiteit aan het platteland. In de Vijfheerenlanden is de lintbebouwing met kilometerslange boerderijen karakteristiek voor deze streek. Tijdens de verlichte proeverijenroute komen de aangelichte boerderijen nog mooier uit dan overdag.

Op maar liefst 20 adressen worden geïnteresseerden gastvrij onthaald. Acht ervan hebben een boeren- of fruitbedrijf. De eigenaren vertellen hier vol passie over hun eigen bedrijf en wat er bij komt kijken om dit te runnen. Ook vertellen ze over duurzaamheid, weidevogelbeheer en kunnen bezoekers meedoen aan de prijsvragen 'wanneer is dit kalfje geboren' en 'hoe zwaar is deze stapel kazen'.

Voor elk wat wils

Bij de woonboerderijen is ook veel te zien en te beleven. Er is een tegel-brocante-snuffelroute op een van de adressen. Anderen laten bewaard gebleven originele 17e-eeuwse details en haardtegels zien of tonen in hun wol- of kunstatelier eigen werk. Bij deze route is een routeboekje verschenen met wetenswaardigheden van de deelnemende adressen, een uitvouwbare plattegrond en een overzicht van alle avondactiviteiten. Het boekje is in het gebied voor € 3,00 te koop bij de VVV of TIP, bij enkele boerderij- en boekwinkels en de locaties die 's avonds te bezoeken zijn.

De verlichte proeverijenroute is nog op 7, 8, 9, 14, 15 en 16 februari tussen 19.00 en 22.00 uur. Meer informatie is te vinden op www.verlichteproeverijen.nl en www.facebook.com/verlichteproeverijen.