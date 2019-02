Zaal helemaal vol bij 25e Seniorenmiddag- en avond in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • De jubileumeditie van de jaarlijkse Seniorenmiddag en -avond in Groot-Ammers werd zaterdag weer een groot succes.

Een kwart eeuw geleden ging Stichting De Oranjevriend met het evenement van start en het heeft aan populariteit nog niet ingeboet. 's Middags en 's avonds zat de zaal in het Hervormd Centrum boordevol. De aanwezigen kregen onder meer historische foto's van Groot-Ammers, inclusief een toelichting, te zien. In de pauze was er advocaat met slagroom.

Overigens werden de drijvende krachten achter de Seniorenmiddag en -avond, Piet en Hennie Kortleve, in de bloemen gezet: zij zetten zich als organisatoren al 25 jaar in om de bijeenkomsten tot een succes te maken.