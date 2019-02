Wim Bakker beste roofvisser van de Alblasserwaard-West

ALBLASSERWAARD • Wim Bakker heeft zaterdag het Roofvisconcours 2019 van de Alblasserwaard-West gewonnen.

Er waren achttien roofvissers die meededen, aangesloten bij de regio Alblasserwaard-West. Zij maakten onderling uit wie de beste visser op roofvis van 2019 genoemd mocht worden en daarom met de beker naar huis mocht gaan.

Er werden in totaal dertien snoeken gevangen. De grootste snoek was 85 cm en die werd gevangen door Theo Kraaijeveld. Winnaar van de roofviswedstrijd werd Wim Bakker. Hij wist 244 cm snoek te vangen door vijf snoeken op de kant te krijgen. Tweede werd Arie de Kock met 113 cm snoek en derde werd Cor Uittenbogaart met 101 cm.

Een eervolle vermelding is er ook nog voor jeugdlid Tjeerd Noorland met zijn snoek van 60 cm. De organisatie was in handen van HSV Groot-Ammers en HSV de Graafstroom.