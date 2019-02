Sportmarathon Vijfheerenlanden: 'Bruggen bouwen en muren slopen'

VIJFHEERENLANDEN • Thijs 't Lam hoopt op 14 en 15 juni zo'n 400 actieve bewoners aan het sporten te krijgen tijdens de eerste Sportmarathon Vijfheerenlanden.

De 23-jarige Leerdammer is nu al volop bezig met de voorbereidingen voor het evenement. "Sinds 1 januari 2019 vormen Leerdam, Vianen en Zederik één gemeente Vijfheerenlanden. Dit evenement is een mooie gelegenheid om de bewoners ook echt met elkaar te verbinden. Sport is een een prachtig middel om bruggen te bouwen en muren af te breken."

Thijs studeert Culturele Maatschappelijke Vorming aan de Hogeschool Utrecht. "Momenteel zit ik in mijn vierde en laatste jaar en volg ik de minor 'Project van je leven'. Het opzetten en uitvoeren van de Sportmarathon Vijfheerenlanden gebruik ik als afstudeerproject."

Het inzetten voor de maatschappij kreeg Thijs met de paplepel ingegoten. 'Zo heeft mijn vader jarenlang op rij in het verleden een kerstdiner georganiseerd voor de voedselbank waar ik zelf ook aan meegeholpen heb. Ook zetten mijn ouders zich nu al zes jaar in om bij te dragen aan de educatie op het Indonesische eiland Bali."

Opzet

De opzet van de sportmarathon is volgens Thijs 't Lam een beetje afgekeken van een gelijknamig en succesvol initiatief in Putten. Een studiegenoot van Thijs is nauw bij de organisatie betrokken.

"Het is de bedoeling dat in totaal 20 teams van minimaal 20 personen in 24 uur tijd in competitieverband zoveel mogelijk lokale sportactiviteiten gaan beoefenen die de gemeente Vijfheerenlanden te bieden heeft. Natuurlijk gaat het om de prestatie, maar meedoen is nog belangrijker. Tijdens het sporten ontmoet je andere mensen uit de Vijfheerenlanden. Maar sport draagt ook bij aan een goed leefklimaat, aan sociale integratie en aan maatschappelijke participatie. En bij sport denk je ook meteen aan respect"

Comfortzone

De 24-uursmarathon start vrijdagavond om 18:00 uur. "We willen dat deelnemers een beetje uit hun comfortzone komen. De startlocatie wordt waarschijnlijk het complex van LRC en daarvandaan zwermen de deelnemers uit naar de andere locaties. Als individueel teamlid hoef je natuurlijk niet 24 uur lang in actie te komen. Het aantal teamgenoten is zodanig groot dat je na deelname aan een bepaalde sport een aantal uren kunt rusten." De organisatie van de individuele onderdelen wordt overgelaten aan de sportclubs uit de Vijfheerenlanden.

De teams mogen bestaan uit verenigingen, buurtschappen, bedrijven, scholen, vriendengroepen, familie. "Elk team gaat geld ophalen voor een zelfgekozen goed doel."

Voorbereiding

Thijs 't Lam heeft bij de opzet van zijn plannen veel steun gehad van de enthousiaste stadspromotor Erwin Kooijman, voorzitter van stichting Marketing Leerdam Glasstad en organisator van GlassDance 2019. Kooijman heeft Thijs in 2018 in contact gebracht met de Leerdamse wethouder Bart Bruggeman en ambtenaar Kick Gereke. Inmiddels is er team gevormd die de plannen gaat uitvoeren. Zo heeft David Golverdingen veel ervaring als maatschapplelijke sportcoach.

Vader Aart Jan 't Lam gaat zich bezighouden met de sponsoring. Steven Ooijendijk zal de financiën gaan beheren, Merle Amse coördineert het team van vrijwilligers, Matthijs Rijneveld verzorgt de pr, Tom de Leeuw ontfermt zich over de website en social media en Willem-Jan van Heeswijk wordt ingezet voor allerhande organisatorische taken.

Thijs beseft zich drommels goed dat er de komende maanden nog heel wat moet gebeuren. Het voorbereidingsteam moet op zoek naar sportlocaties, sponsors, deelnemers. Er moeten vergunningen worden geregeld, evenals de pr en de website. "Er komen ongetwijfeld nog heel veel beren op de weg. Dat is helemaal geen probleem. Ik heb er gewoon heel veel zin in."

Teams en clubs kunnen zich inschrijven via sportmarathonvijfheerenlanden@gmail.com of via 06-83579138. Meer informatie op de Facebookpagina Sportmarathon Vijfheerenlanden of Instagram-account Sportmarathonvijfheerenlanden.

Dick Aanen